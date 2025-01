Il nuovo anno è arrivato e per gli appassionati del mondo Apple ciò da il via al conto dei mesi che dovranno ancora trascorrere prima di poter assistere all’arrivo degli iPhone 17. I dispositivi sono al centro dell’attenzione di leaker e analisti già da parecchio tempo e le anticipazioni riguardo le loro peculiarità sono già numerose ma continueranno ad aumentare giorno dopo giorno fino al loro debutto ufficiale. Pochi giorni fa, ad esempio, è stata diffusa in rete la notizia per cui il modello base degli iPhone 17 riceverà un aggiornamento attesissimo dagli utenti. La novità riguarderà principalmente il display adottato da Apple sul modello standard.

Apple rinnoverà il display dell’iPhone 17

Il display dell’iPhone 17 riceverà un importantissimo aggiornamento che potrebbe convincere numerosi utenti a rimpiazzare il loro dispositivo. Secondo le fonti la novità riguarderà il refresh rate del display.

Un rapporto condiviso su X dall‘insider Jukanlosreve sostiene, infatti, che Apple proporrà il suo modello standard con un importante miglioramento della frequenza d’aggiornamento del display. Ciò lascia intendere che il colosso abbandonerà finalmente i 60 Hz per proporre qualcosa in più ai suoi utenti, riducendo così la differenza tra il semplice iPhone 17 e i modelli Pro.

Cook has finally shown some mercy. It’s been reported through the supply chain that the standard iPhone 17 model will finally support a high refresh rate. pic.twitter.com/ojt4L5Q8aE — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) December 28, 2024

L’ipotesi più plausibile è che il nuovo melafonino accolga un refresh rate a 90 Hz mantenendo i 120 Hz prerogativa dei dispositivi di punta ma non possediamo abbastanza informazioni per poter avanzare tesi fondate. Prossimamente potrebbero comunque diffondersi in rete maggiori notizie a riguardo offrendo così conferma o smentendo quanto fino ad ora trapelato. Il debutto dei dispositivi sarà poi l’unica occasione nella quale avremo modo di conoscere realmente tutti i dettagli ufficiali ma sarà necessario attendere ancora fino al mese di settembre 2025 per poter assistere al lancio. Un lancio che già da tempo si preannuncia come particolarmente interessante per via dell’arrivo di un modello di iPhone 17 del tutto inedito.