La One UI 7 rappresenta un ulteriore passo avanti per l’interfaccia di Samsung. Confermandosi come un ecosistema sempre più integrato e versatile per dispositivi mobili e laptop. Disponibile in beta per i possessori di Galaxy S24, la nuova versione punta a migliorare l’esperienza utente attraverso innovazioni significative in termini di privacy, personalizzazione e connettività. Uno degli aspetti più interessanti della One UI 7 è l’introduzione del Personal Data Engine. Un sistema avanzato riservato alla tutela della privacy. Tale strumento consente agli utenti di avere un controllo più granulare sui dati condivisi con app e servizi. Riducendo il rischio di esposizione indesiderata.

Samsung One UI 7: nuovi dettagli sull’aggiornamento

L’interfaccia, oltre a garantire maggiore sicurezza, offre opzioni di personalizzazione uniche. Ciò gli permette di adattare l’aspetto grafico. E non solo. Riesce anche ad adattare le funzionalità secondo le preferenze personali. Un’altra innovazione che sta suscitando grande interesse è la possibilità di utilizzare la fotocamera dello smartphone o del tablet come estensione per il Galaxy Book. Ampliando così le potenzialità dell’ecosistema Samsung. Tale funzione è ideale per videoconferenze o per migliorare la qualità delle immagini nei progetti creativi. Quest’ultima dimostra l’impegno del brand nell’integrazione tra dispositivi.

Ma la vera sorpresa è arrivata dal supporto alla connettività Ethernet fino a 2,5 Gbps. Una novità rilevata da utenti come CreaGab1. Quest’ultimo ha testato l’interfaccia con un adattatore Sabrent 2.5 GbE da RJ45 a USB-C. Con velocità di trasferimento dati che superano i 2100 MB/s, la One UI 7 segna un netto miglioramento rispetto alla versione 6.1. Tale aggiornamento è particolarmente utile per chi utilizza lo smartphone o il tablet per attività professionali che richiedono connessioni veloci e stabili.

Infine, l’esperienza utente risulta estremamente fluida grazie a una maggiore stabilità generale. Come riportato da test effettuati dalla community e da testate specializzate, la seconda beta non presenta bug evidenti né rallentamenti. Anticipando una versione stabile di alta qualità. Il lancio ufficiale della One UI 7, previsto insieme alla presentazione della serie Galaxy S25 durante l’evento Unpacked di gennaio, promette di alzare ulteriormente l’asticella per gli standard dell’ecosistema Samsung.