L’ultimo aggiornamento rilasciato a dicembre 2024 per gli smartphone Google Pixel, progettato per migliorare stabilità e prestazioni, ha introdotto un problema inaspettato. Molti utenti, soprattutto online, hanno segnalato malfunzionamenti della rete mobile dopo aver installato l’aggiornamento. Questo bug, soprannominato “dati mobile intermittenti“, compromette la connessione. Ma influisce negativamente anche sull’autonomia del dispositivo.

Le note ufficiali dell’aggiornamento menzionano miglioramenti specifici per la connessione di rete in condizioni particolari. Ma l’esperienza delle persone racconta una storia diversa. Diversi possessori di Google Pixel, dalla sesta generazione ai modelli più recenti, hanno riportato interruzioni frequenti nella connessione mobile, rendendo difficoltosa la navigazione. Il problema persiste nonostante il riavvio del dispositivo, aumentando il livello di frustrazione.

Google Pixel: soluzioni temporanee e attesa di una soluzione ufficiale

Il numero di utenti colpiti non sembra elevato. Ma il bug sta comunque attirando molta attenzione sui forum e sui social. Le testimonianze indicano che il problema si manifesta subito dopo l’aggiornamento e non ha ancora una soluzione definitiva. Google, al momento, non ha riconosciuto ufficialmente il bug né fornito indicazioni su un possibile aggiornamento correttivo. Questo silenzio alimenta l’impazienza dei clienti. I quali sperano in un intervento rapido da parte del team di sviluppo.

Nel frattempo, alcune soluzioni temporanee sono state suggerite dagli stessi utenti colpiti. Tra queste vi è la reimpostazione delle impostazioni di rete mobile, WiFi e Bluetooth, operazione accessibile dal menu Sistema nelle Impostazioni dello smartphone. Un’altra opzione è la disattivazione delle chiamate WiFi, modificabile nella sezione Rete e Internet delle impostazioni. Queste strategie però non risolvono il problema in modo definitivo.

Questa situazione sottolinea un aspetto ormai comune nel mondo della tecnologia. Ovvero, gli aggiornamenti, spesso necessari per migliorare l’esperienza d’uso, possono anche introdurre bug imprevisti. Anche se Google è noto per la sua rapidità nel rispondere a simili criticità, resta incerto il tempo necessario per la pubblicazione di una soluzione ufficiale.