Nel 2024, Elon Musk ha registrato un’attività aerea senza precedenti con i suoi jet privati, accumulando 355 voli. Tra le destinazioni più frequenti vi è Mar-a-Lago, residenza e quartier generale di Donald Trump, con ben 31 atterraggi. La prima visita documentata risale al 17 febbraio e coincide con le prime indiscrezioni su un possibile ruolo politico per Musk nella futura amministrazione del tycoon. Dopo la vittoria elettorale di Trump, la frequenza dei voli verso Palm Beach è aumentata. Arrivando a raggiungere 25 viaggi in pochi mesi. Oltre alla Florida, Musk ha fatto tappa in 13 stati chiave per le elezioni. Un dato che suggerisce il suo coinvolgimento attivo nella campagna elettorale. A rafforzare il legame tra i due, Musk ha partecipato a comizi e sostenuto finanziariamente Trump. Arrivando ad offrire oltre 260 milioni di dollari per la campagna e organizzando una lotteria milionaria per incentivare il voto conservatore negli stati in bilico.

Dibattiti su privacy e potere: il caso ElonJet e Musk

Le attività aeree di Musk, però, non sono passate inosservate, alimentando un acceso dibattito sulla privacy delle figure pubbliche. I dati dei voli privati, resi accessibili al pubblico, sono stati utilizzati dall’account ElonJet per monitorare e pubblicare in tempo reale i movimenti del jet del magnate. Anche se tali informazioni sono legalmente disponibili, Musk ha definito questa pratica un rischio per la sua sicurezza personale. Nel 2023, dopo l’acquisto di Twitter, ora X, l’ imprenditore ha sospeso l’account, attirandosi critiche per aver limitato la libertà di espressione a proprio vantaggio. Questo episodio ha sollevato interrogativi sul potere sproporzionato di una figura come la sua. In grado di influenzare le regole di una piattaforma mondiale per proteggere la propria immagine.

La combinazione di voli privati, influenze politiche e controversie sulla privacy ha contribuito a dipingere un quadro complesso della figura di Musk. L’imprenditore è spesso accusato di incarnare un’élite distaccata dalla realtà quotidiana, a dispetto della sua immagine pubblica di innovatore visionario. Però, la sua vicinanza a Trump e il suo peso nella politica mostrano una tendenza a voler imporre il suo potere.