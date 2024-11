Motorola Edge 50 Ultra è il top di gamma secondo Motorola, un prodotto al cui interno sono state concentrate tutte le migliori specifiche tecniche e funzionalità, abbassando notevolmente il prezzo di vendita, almeno in confronto a ciò che il mercato è attualmente in grado di offrire, o di chiedere al consumatore finale.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard del momento, raggiungendo per la precisione 161 x 72,4 x 8,59 millimetri, con un peso di 197 grammi, offrendo allo stesso tempo piena resistenza agli agenti atmosferici e l’acqua. Sotto il cofano trova posto un processore di ultima generazione, il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, accoppiato con GPU Adreno 735, ed una configurazione di base che prevede sicuramente 16GB di RAM e ben 1TB di memoria interna (che non risulta essere espandibile in alcun modo).

Motorola Edge 50 Ultra: un prezzo bassissimo su Amazon

Il Motorola Edge 50 Ultra è disponibile su Amazon con un risparmio davvero non da poco, il listino del prodotto si avvicina “pericolosamente” ai 1000 euro, con la spesa effettiva da sostenere di 999 euro, cifra che fortunatamente Amazon ha deciso di ridurre fortemente, con uno sconto del 31% e di 310 euro, per arrivare così al valore finale attuale di 689,65 euro. Collegatevi subito qui per l’acquisto.

L’attenzione degli utenti nell’ultimo periodo si è spostata fortemente sul comparto fotografico, dove possiamo trovare una buona dotazione di sensori differenti tra loro: nello specifico parliamo di tre componenti, un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 50 megapixel, per finire con un teleobiettivo da 64 megapixel, che porta con sé lo zoom ottico 3X. Anteriormente, al contrario, l’utente si ritrova a poter approfittare di un sensore da 50 megapixel, con apertura F1.95, utilissimo per realizzare scatti di ottima qualità con perfetta sfocatura dello sfondo.