È in arrivo una novità riguardo l’uso dei Pixel Buds. Quest’ultima agisce sul modo in cui viene utilizzata la funzione “Hey Google”. Ma cosa cambia nello specifico? Prima dell’ultimo aggiornamento gli utenti potevano disattivare la funzione sullo smartphone e lasciarla attiva per gli auricolari. Ora, invece, per usufruire dell’Assistente vocale è necessario che la feature sia abilitata anche sul proprio smartphone oltre che sui Google Pixel Buds.

Google Pixel Buds: nuovo cambiamento per l’assistente vocale

L’azienda di Mountain View ha annunciato l’arrivo di tale novità sul proprio forum di supporto dedicato all’assistente. Nel post pubblicato viene specificato che per usufruire di “Hey Google” è necessario recarsi nelle impostazioni del proprio smartphone (o sul proprio tablet Android) connesso agli auricolari e verificare che l’Assistente sia attivo.

Nello specifico, bisogna recarsi nelle impostazioni dell’Assistente Google dove è disponibile l’interruttore per innestarlo. Si tratta di un intervento che secondo alcuni utenti potrebbe essere irrilevante, ma che per molti invece potrebbe rappresentare un fastidio. Per alcuni utenti, infatti, potrebbe essere una funzione poco utile che rallenta il processo piuttosto che facilitarlo.

Una gestione così poco lineare toglie piuttosto che aggiungere utilità agli utenti. Per questo motivo, l’arrivo di tale modifica non ha entusiasmato tutti gli utenti con i Google Pixel Buds. Non resta che attendere per scoprire come l’arrivo di tale opzione cambierà il modo in cui si sfrutta l’assistente vocale Google sui nuovi auricolari.

Nel frattempo, è interessante notare come, con l’arrivo dei Pixel Buds Pro 2, sono visionabili alcune tracce sull’arrivo di Gemini nel sistema. Nelle impostazioni degli auricolari, infatti, la voce “Assistente Google” è stata sostituita. Ora è presente “Assistente digitale”. Inoltre, anche l’icona identificatrice viene associata a quella di Gemini. Elementi che dimostrano una possibile integrazione dell’intelligenza artificiale con le Pixel Buds dell’azienda di Mountain View. Un ulteriore dettaglio che promette di fornire un’esperienza utente sempre più all’avanguardia.