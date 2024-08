Google, di recente, ha introdotto le Pixel Buds Pro 2. Un’importante innovazione nel mondo degli auricolari true wireless. Questi nuovi dispositivi sono i primi a integrare il chip Tensor. Segnando un avanzamento tecnologico notevole rispetto ai modelli precedenti. Le PixelBuds Pro2 si distinguono per l’uso di questo avanzato processore, ma anche per le loro specifiche tecniche superiori. I driver dinamici da 11mm sono progettati su misura per offrire un audio di alta qualità. Mentre la compatibilità con Bluetooth 5.4 garantisce una connessione stabile e veloce con una vasta tipologia di dispositivi. Dai telefoni Android e iOS ai tablet e laptop.

Pixel Buds Pro 2: tecnologia avanzata e funzionalità intelligenti

La robustezza è un altro punto di forza delle Pixel BudsPro2. Gli auricolari sono infatti certificati IP54, che li rende resistenti a polvere e spruzzi d’acqua. Invece, la custodia ha una certificazione IPX4, cosa che indica resistenza al sudore e schizzi. Tutto ciò li rende particolarmente adatti per l’uso quotidiano e per attività sportive. Per quanto riguarda l’autonomia, offrono fino a 12 ore di ascolto continuo. Senza cancellazione del rumore (ANC) attivata e fino a 8 ore con ANC in funzione. La custodia di ricarica, estende l’autonomia fino a 48h senza ANC e 30h se attivata. Assicurando così che questi piccoli siano sempre pronte all’uso.

Le PixelBudsPro 2 non si limitano però solo a migliorare le prestazioni audio. Esse introducono anche una serie di innovazioni software che arricchiscono l’esperienza di utilizzo. Tra queste, spiccano la funzione di rilevamento delle conversazioni. La quale mette in pausa automaticamente la riproduzione audio quando si rileva che l’utente sta parlando. Interessante anche la tecnologia di cancellazione attiva del rumore Silent Seal 2.0, che promette una riduzione delle interferenze doppia rispetto al modello precedente. Questa tecnologia avanzata permette un’esperienza d’ascolto più immersiva e meno disturbata.

In aggiunta, l’ opzione “Chiamata Nitida” migliora notevolmente la qualità delle telefonate, particolarmente in ambienti rumorosi come i mezzi pubblici. Le cuffie sono dotate di tre microfoni per ogni auricolare. Grazie a cui è garantita una chiarezza sonora sempre ottimale. Questi dispositivi saranno disponibili in Italia a partire dal 26 settembre, con un prezzo di lancio fissato a 249 euro. Con tali novità, Google dimostra ancora una volta la sua capacità di innovarsi nel settore degli accessori vocali. Offrendo un prodotto che combina performance di alto livello e tecnologie all’avanguardia per soddisfare le esigenze anche dei clienti più esigenti.