Auto endotermiche addio nel 2035: la Lega si oppone

Il mondo versa in condizioni davvero difficili per via del forte inquinamento e del cambiamento climatico ed è per questo motivo che le autorità hanno pensato a delle soluzioni per il futuro. Secondo quanto riportato, il settore delle auto è quello che potrebbe influire di più in termini di novità da integrare e tra le più importanti c’è sicuramente quella che guarda al 2035.

Entro quell’anno infatti ci sarà lo stop ufficiale alla vendita di tutte le auto nuove di tipo endotermico. Questo almeno è ciò che prevede l’Unione Europea, con una decisione che provoca ormai ogni giorno delle discussioni anche in politica. A quanto pare ne dovrà passare ancora tanta di acqua sotto i ponti fino a che questa decisione arrivi a compimento, in quanto sono tantissime le forze che gli remano contro. Questa volta la parola è passata attraverso uno dei partiti italiani, ovvero la Lega.

Auto endotermiche e stop nel 2035: la Lega non ha intenzione di restare a guardare

Secondo quanto riportato, lo stop delle vendite delle auto endotermiche per il 2035 è stato un argomento molto dibattuto alla Lega. Secondo quanto riportato, il partito vorrebbe presentare un nuovo documento per provare a fermare questo decreto. La Lega vorrebbe fare leva su una questione generale: il mercato delle auto elettriche non sta crescendo come qualcuno aveva sperato ed è per questo che un passo del genere nel 2035 potrebbe essere deleterio per il mondo dei trasporti. Questo è quanto si legge all’interno di una nota ufficiale del partito:

“La Lega si prepara a richiedere l’annullamento del divieto di produzione di motori a benzina e diesel a partire dal 2035. Secondo il partito, lo stop alla loro produzione sta già provocando danni considerevoli all’economia europea, senza garanzie di significativi benefici ambientali. Anche in Germania, la revoca del bando è un argomento di discussione“.