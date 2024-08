Sta per arrivare la beta n. 5 di iOS 18. Quest’ultima ha portato con sé interessanti aggiornamenti e funzioni. Tra cui spicca “Distraction control” (“Nascondi distrazioni”) rilasciata su Safari. Si tratta di una nuova opzione inedita disponibile sia per iPhone che Mac. Con quest’ultima sarà possibile ridurre banner, pop-up e tutti gli elementi che possono distrarre gli utenti mentre visitano pagine web.

È importante considerare che la nuova funzione non agisce come un ad-blocker. Ciò significa che non viene attivata in automatico. Gli utenti interessati devono dare un input affinché “Distraction control” funzioni su Safari. Per farlo devono recarsi nel menu della pagina che è collocato nella barra degli indirizzi. La procedura deve essere effettuata per ogni sito che viene visitato. Da quel momento poi Safari terrà conto delle scelte degli utenti.

Safari interviene sugli elementi di disturbo

La procedura appena elencata fornirà al sistema la possibilità di rivelare gli elementi di disturbo in modo automatico. Inoltre, gli utenti potranno eliminarli semplicemente selezionandoli. E non è tutto. Sarà anche possibile visualizzare tutti gli elementi che vengono bloccati dalla pagina che si visiona su Safari. Per farlo bisogna cliccare sull’opzione “Mostra oggetti nascosti”. Inoltre, è utile sapere che le impostazioni della funzione non sono sincronizzate con iCloud.

Con suddetta opzione su Safari permette di controllare la presenza delle distrazioni e delle pubblicità andando oltre il rifiuto dei cookie. La funzione in arrivo è un modo pratico ed efficiente per rifiutare i cookie senza ricorrere ad interruttori e pulsanti da disattivare. Infatti, la funzione “Nascondi distrazioni” funge da procedure per rifiutare il consenso in modo molto più semplice e veloce.

Inoltre, per la nuova opzione su Safari, Apple ha realizzato una nuova animazione. Quest’ultima riduce banner e pop-up in coriandoli. Un’opzione utile, ma anche simpatica per veder sparire i cookie sulle pagine web visitate.