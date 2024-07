Apple iPad al prezzo più BASSO di sempre solo OGGI su Amazon

Sconto da non credere su Amazon per l'acquisto di un Apple iPad, arriva lo sconto da cogliere subito al volo.

Apple iPad è il tablet più richiesto dell’intero mercato, un device che riesce a catturare l’attenzione dei consumatori per la sua capacità di offrire il massimo delle performance, senza eccellere o eccedere in termini di specifiche tecniche. In altre parole non racchiude al proprio interno una scheda tecnica di altissimo profilo, ma riesce a raggiungere performance che si avvicinano molto ai top di gamma.

Al momento attuale sul mercato se ne trovano molte varianti, tra queste troviamo la versione base, ovvero il classico Apple iPad che viene commercializzato a non più di 450 euro, con display Retina da 10,9 pollici di diagonale, 64GB di memoria interna e collegamento solo WiFi. Dovete tenere bene a mente entrambe le specifiche: la ROM non potrà essere incrementata con l’ausilio di una microSD, ed allo stesso tempo non sarà possibile collegarsi alla rete senza un WiFi.

Amazon: l’Apple iPad è fortemente scontato

Un prezzo di tutto rispetto per uno dei migliori tablet in circolazione, infatti il suo valore di listino di 439 euro, scende del 16%, che a prima vista potrebbe non apparire elevato, ma che deve essere confrontato con la qualità del prodotto stesso, fino ad arrivare alla cifra finale pari a soli 369 euro. Per l’ordine potete collegarvi qui.

All’interno della confezione, a differenza di quello che accade al giorno d’oggi con la maggior parte dei prodotti, sarà possibile trovare un cavo di ricarica USB-C e l’alimentatore USB-C, per il collegamento alla presa a muro. Da notare, a tutti gli effetti, che il dispositivo presenta presa USB-C al posto del lighting, nonostante sia stato prodotto e commercializzato nel corso del 2022. La garanzia, come al solito del resto, è da 24 mesi con protezione diretta dai difetti di fabbrica, non i danni accidentali.