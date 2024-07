Idrogeno: sperimentazione avviata per l’acciaio verde da parte di Tenaris

Prendendo in considerazione l’industria pesante, ci sono dei settori che rappresentano una vera sfida per la decarbonizzazione di ogni economia. Un esempio sono i settori Hard to Abate, che richiedono tanta energia ma che sono fondamentali.

Anche la produzione di acciaio si ritrova a far parte di questo insieme e per tagliare le emissioni di CO2 è necessario che ci siano dei processi di lavorazione con tanto di efficientamento energetico. Oltre a questo è necessario anche l’uso dell’idrogeno che deve sostituire il carbone. Proprio in questi giorni è arrivato l’annuncio di un accordo tra Snam, Tenova e TenarisDalmine. Le tre aziende sperimenteranno l’utilizzo di idrogeno verde, prodotto sul posto, nei dei processi siderurgici. Si tratta della prima volta che avviene qualcosa del genere in Italia per un impianto siderurgico e durerà per sei mesi per capire quali sono le potenzialità e quali le criticità.

Idrogeno al posto del carbone: la partnership di Tenaris e altre aziende per il futuro

Queste sono state le parole da parte di Pere Margalef Valldeperez, di Snam:

“Progetti come quello avviato a Dalmine sono fondamentali per sperimentare l’uso dell’idrogeno in settori tradizionalmente difficili da decarbonizzare, come l’industria dell’acciaio. In qualità di attore infrastrutturale, che non possiede né produce l’idrogeno, abbiamo ritenuto che fornire un elettrolizzatore sia un modo efficace per favorire l’adozione su larga scala dell’idrogeno. Per questo motivo, definiamo questa iniziativa ‘hydrogen as a service’. La transizione energetica è un percorso complesso, ma richiede progetti concreti come questo per realizzarsi. Snam sostiene questa visione e mette a disposizione tutta la sua competenza per renderla possibile“.

In seguito ha parlato anche Michele della Briotta, attuale presidente di Tenaris Europe:

“Questo progetto si inserisce nel quadro delle iniziative globali di decarbonizzazione di Tenaris, mirate a ridurre del 30% la propria impronta di carbonio entro il 2030. Con esso, valutiamo la fattibilità dell’uso dell’idrogeno come combustibile verde nei nostri processi industriali e sviluppiamo le competenze necessarie per la sua applicazione“.