Disponibile in Gran Bretagna con un prezzo base di 80.000 sterline (circa 93.571 euro), il Callum Skye può raggiungere i 110.000 sterline (circa 128.654 euro) negli allestimenti più avanzati. Questo veicolo elettrico, compatto ma potente, sarà presentato al pubblico durante il Concours on Savile Row di Londra e i preordini inizieranno dal 22 maggio.

Sebbene il Callum Skye sia compatto, non può essere paragonato alle tradizionali microcar, come la popolare Wuling Hong Guang Mini EV del mercato cinese, che costa solo 3.500 euro. Il Callum Skye si distingue per le sue prestazioni elevate, grazie ai due motori elettrici, alla trazione integrale e alla ripartizione del peso ottimizzata. Con una batteria da 42 kWh, offre un’autonomia di circa 274 km e può essere ricaricato completamente in soli 10 minuti. Con un peso di 1.150 kg e una lunghezza di 4,05 metri, presenta un telaio in acciaio e sospensioni indipendenti che garantiscono una guida stabile e confortevole.

Callum Skye: Un Design Unico per un Esperimento di Mercato

Il design della Skye richiama elementi della Smart Roadster-Coupé, ma integra anche parafanghi sagomati e un’elevata altezza da terra. L’interno è caratterizzato da un cruscotto minimalista con una consolle centrale dotata di touch screen per il controllo delle funzioni, e una seconda fila di sedili di piccole dimensioni. Questo progetto segna il debutto di Ian Callum come designer indipendente e rappresenta un test per valutare l’accoglienza del mercato verso le piccole auto elettriche premium.

Nonostante l’entusiasmo per il Callum Skye, ci sono dubbi sulla sua diffusione in Italia. Oltre al costo elevato, l’adozione delle auto elettriche in Italia è solo al 2,8%, molto al di sotto della media europea del 12%. In confronto, la Francia ha visto un aumento del 45,2% nelle vendite di auto elettriche nel primo trimestre del 2024. Questa differenza evidenzia una sfida significativa per il successo del Callum Skye nel mercato italiano. Tuttavia, il commitment di Ian Callum a portare avanti questo progetto potrebbe riservare sorprese positive per il futuro.