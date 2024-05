BYD Seal U DM-i: l'auto ibrida plug-in che punta sull'elettrico

La BYD Seal U DM-i è un auto straordinaria, capace di distinguersi tra tutte le auto ibride plug-in ora esistenti grazie alla sua tendenza maggiore verso l’uso della propulsione elettrica. La tecnologia dell’ibrido serie-parallelo utilizzata nella Seal U DM-i permette infatti alla vettura di dominare la strada anche in modalità completamente elettrica o di scegliere l’alternativa combinata con il motore a combustione interna. In base alle condizioni di guida, si opta per la versione di propulsione migliore.

L’auto BYD parte sempre in modalità elettrica, utilizzando una batteria da 18,3 kWh che va ad alimentare un motore elettrico potente 197 CV e con 300 Nm. Questa configurazione consente alla vettura di raggiungere un’autonomia elettrica di circa 80 km nella versione Boost, ideale così per l’uso in città, ma anche per le zone extraurbane quando si hanno limiti di velocità bassi.

Motori, prezzo e dotazioni della nuova BYD Seal

Il sistema DM-i di BYD presenta una tecnologia termica avente due motori elettrici. Uno di questi funziona come generatore, quando invece si aumenta la velocità entra in gioco il secondo così da dare all’auto una trazione aggiuntiva ed andare ad alimentare la batteria. La transizione avviene automaticamente, non c’è bisogno di alcun comando particolare. La cosa migliore è che quando l’auto BYD in modalità HEV va ottimizzare l’efficienza del motore e riduce il consumo di carburante quando possibile. In EV, la vettura utilizza esclusivamente la batteria fino al limite minimo impostato dal guidatore, permettendo un controllo maggiore sul proprio veicolo e sulla sua autonomia.

La Seal U DM-i utilizza una versione compatta della Blade Battery da 18,3 kWh o 26,6 kWh. Essa ha un particolare sistema di riscaldamento a impulsi e di raffreddamento integrato con il sistema dell’abitacolo stesso. Ciò garantisce prestazioni ottimali della batteria in varie condizioni climatiche e ne prolunga di molto la durata. L’auto BYD supporta anche il V2L (Vehicle to Load), con un’uscita da 3,3 kW. Il bagagliaio ha poi una capacità impressionante di base di 425 l, ma può essere ancor più esteso arrivando a 1.440 l solo abbassando i sedili posteriori. La versione Boost della BYD Seal U DM-i è proposta a 39.800 euro e include una dotazione di serie parecchio ricca. Tra gli accessori ci sono sedili elettrici, il touchscreen da 15 pollici, videocamera a 360 gradi e moltissimo altro ancora.