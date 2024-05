Il robot aspirapolvere è un aiuto che con il tempo è divenuto essenziale all’interno delle nostre abitazioni, un prodotto che può facilitare la vita di molto di coloro che non vogliono avere troppi problemi nella pulizia dei propri ambienti, risparmiando tempo, ma allo stesso tempo avendo la certezza di poter vivere nel pulito.

I prezzi di questa tipologia di prodotti, rispetto al passato, si sono fortemente ridotti, grazie anche alla presenza di una serie di produttori che permettono di accedere ad ottime prestazioni, senza dover investire troppo denaro. Tra questi troviamo sicuramente Lefant, azienda che oggi mette a disposizione un robot aspirapolvere, con funzione di lavapavimenti, ad un prezzo veramente incredibile.

Robot aspirapolvere: l’offerta migliore di oggi

Il robot aspirapolvere più interessante del momento è fortemente scontato su Amazon, con una spesa che parte da 399 euro, ma che allo stesso tempo viene abbassata del 55%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 179 euro. L’occasione davvero perfetta per riuscire ad acquistare un prodotto di qualità, senza dover investire cifre folli. L’ordine può essere completato a questo link.

La potenza di aspirazione che si può raggiungere è di 4000Pa, utilissima anche per gli utenti che hanno in casa animali di vario genere, con una autonomia complessiva di circa 150 minuti, il che permette di coprire aree anche superiori ai 90 metri quadrati, senza alcuna difficoltà o problema per la pulizia. Il diametro di 32 centimetri gli permette di pulire facilmente grandi aree in poco tempo, anche con il controllo diretto dall’applicazione mobile. Una comodità non da poco, infatti è possibile programmare ogni aspetto della pulizia direttamente da remoto, organizzandola a proprio piacimento, e settando una infinità di parametri, tra cui anche le aree in cui far passare il robot.