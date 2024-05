Quando si parla di auto elettriche senza limiti di budget, progettare modelli lunghi cinque metri, con tutti gli optional immaginabili e materiali costosi, dedicando la vettura ad un’utenza facoltosa è senza alcun dubbio decisamente facile, il discorso si complica quando invece parliamo di auto elettriche compatte che devono tirare i conti con evidenti limiti di budget.

Effettivamente tutti i grandi produttori di auto elettriche stanno avendo non poche frizioni nella produzione di vetture compatte a basso costo, basti pensare a Tesla della cui Model 2 tuttora si sa veramente poco e nessuna notizia sembra ancora pronta ad arrivare all’orizzonte.

Salta un accordo tra due grandi realtà

Un altro grande colosso in difficoltà riguardo le elettriche compatte e senza alcun dubbio Volkswagen, tuttora infatti non si sa nulla della ID.1 e dell’ID.2, che dovrebbero costituire le vetture di fascia base compatte e accessibili anche agli utenti meno facoltosi.

Proprio in questo contesto il colosso tedesco aveva pensato bene di mettersi in contatto con chi invece con le vetture elettriche compatte sembra trovarsi a proprio agio, stiamo parlando del gruppo Renault che invece grazie alla propria Twingo sta mantenendo una presenza costante nel mercato delle elettriche compatte.

Il gruppo tedesco aveva intavolato un dialogo che avrebbe dovuto portare alla produzione di una city Car elettrica compatta a marchio Volkswagen, il tutto però sembra essere decaduto, addirittura tempo fa Luca de Meo, CEO di Renault, aveva confermato il dialogo tra le due case automobilistiche il quale però poi è venuto a mancare lasciando Volkswagen obbligata a costruire da sola la propria auto elettrica compatta.

Di conseguenza ora Volkswagen si ritrova senza un partner e probabilmente obbligata a ripartire da zero entrando in una tecnologia che non ha a disposizione, cosa che sicuramente rallenterà il processo che porterà alla produzione delle sue vetture elettriche compatte.