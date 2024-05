Samsung Galaxy A35 è uno smartphone che raccoglie al proprio interno una buonissima dose di specifiche tecniche di ottimo livello, mettendole a disposizione della community, in particolare coloro che non vogliono dover spendere più di 350 euro per l’acquisto di un dispositivo di questo tipo.

La scheda tecnica parla a tutti gli effetti di un prodotto di eccezionale qualità, a partire ad esempio dal display AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD+. Sotto il cofano trova posto un processore octa-core, capace comunque di garantire una buona usabilità quotidiana, affiancato a sua volta dalla presenza di una configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy A35 5G: sconti assurdi solo oggi

E’ davvero arrivato il momento di iniziare di pensare di acquistare un Samsung Galaxy A35 5G, uno smartphone che punta molto forte sul rapporto qualità/prezzo, mettendo a disposizione del pubblico un risparmio degno di nota. Il suo valore di listino, dati alla mano almeno, sarebbe di 459 euro; in questi giorni la spesa è stata ridotta di circa 159 euro (pari al 28% del prezzo originario), così da poter spingere il consumatore ad un investimento finale di 330,93 euro. Premete qui per l’acquisto.

Tra le altre specifiche tecniche, non indicate in precedenza, segnaliamo la presenza di una comoda batteria da 5000mAh, più che sufficiente per garantire anche due giornate di utilizzo continuativo, senza troppa fatica e sforzi, ma soprattutto la possibilità di navigare in 5G, una delle velocità più alte per questa fascia di prezzo.

Coloro che lo acquisteranno, avranno poi in omaggio la custodia, o meglio una cover trasparente, oltre alle Galaxy Buds Fe (il cui valore commerciale è di 109 euro), ma solo per ordini effettuati entro il 9 giugno.