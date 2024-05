L’ultima promozione di Euronics è davvero unica nel suo genere. Acquistando più prodotti, potrai beneficiare di uno sconto del 50% sul prodotto meno costoso, a condizione di raggiungere una spesa minima indicata nel volantino. Porta a casa quel che desideravi da tempo e di cui hai disperatamente bisogno risparmiando notevolmente.

Che tu stia cercando un nuovo smartphone, un monopattino elettrico, una stampante, una sedia da gaming, una smart TV o un elettrodomestico per la tua casa, Euronics ha l’offerta giusta per te. Brand e prodotti di alta qualità sono qui per te! Puoi essere sicuro di trovare esattamente ciò di cui hai bisogno. Approfitta di queste incredibili e corri a perdifiato direttamente in negozio o ordina online dalla pagina di Euronics.

Spendi poco ma sogna in grande con Euronics

Le offerte presenti nel volantino sono davvero imperdibili. Ad esempio, puoi acquistare uno smartphone nuovo e potentissimo scegliendo tra il fantastico Realme 11 4G a soli 99,99 euro, che puoi avere a tale prezzo spendendo 599 euro, il Motorola G24 ad appena 59 euro oppure il favoloso dispositivo Samsung S24 a soltanto 399,99 euro. E se comprassi l’iPhone 14 a 699,99 euro? Che ne pensi? Se invece sei alla ricerca di una smart TV con uno schermo impeccabile trovi la tv LG Nanocell da ben 75″ a soli 499,99 euro se spendi 1000 euro o anche la Sony Bravia da 69″ a 490 euro se effettui, in tal caso, un acquisto totale di 950 euro.

Queste, sappiamo che impossibile crederci, sono solo alcune delle promozioni superlative disponibili da Euronics con questa iniziativa. Se vuoi fare un acquisto intelligente e risparmiare sulle tue spese, non lasciarti sfuggire dalle dita questa incredibile occasione. Guarda per bene le immagini del volantino allegate o visita il sito (clicca proprio qua) di Euronics ufficiale per scoprire tutte le promo in corso.

L’iniziativa di Euronics, ti ricordiamo, scade oggi! Forza, non è un’opportunità da non perdere? Acquista ora prodotti di alta qualità a prezzi assurdamente eccezionali. Sbrigati, prima che arrivi la mezzanotte, o lo store si trasformerà in una zucca!