In queste ore, Honor ha presentato il nuovo Honor Magic V2. Lo smartphone foldable di nuova generazione arriva ufficialmente in Europa dopo il debutto avvenuto in Cina lo scorso anno. Tuttavia, il foldable non è solo ma è accompagnato da una variante molto particolare.

Honor ha presentato anche il Magic V2 RSR Porsche Design. Questo modello esclusivo rappresenta una netta evoluzione in termini tenici legati anche alla collaborazione esclusiva. Infatti, il produttore cinese ha utilizzato materiali nobili. Lo schermo esterno è protetto dalla tecnologia produttiva NanoCrystal Shield che garantisce una resistenza eccezionale.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design è caratterizzato dal numero di modello VER-N49DP. Tra le caratteristiche principali spicca un display interno pieghevole OLED di tipologia LTPO da 7,92 pollici, dotato di una risoluzione pari a 2156 x 2344 pixel e un refresh rate di 120Hz. Il pannello esterno è sempre un OLED LTPO con refresh rate a 120Hz ma con una diagonale di 6,43 pollici e risoluzione da 1060 x 2376 pixel.

Trattandosi di un device top di gamma, non sorprende la presenza di alcune feature esclusive. Tra queste, c’è la possibilità di utilizzare un pennino su entrambi i display per prendere appunti.

Il cuore del device è il System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato a 16GB di RAM e 1TB di memoria interna. Il sistema operativo è basato su Android 13 e sull’interfaccia proprietaria MagicOS 7.2.

Passando al comparto fotografico, il foldable di Honor presenta una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 20MP e sensore ultrawide da 50MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP con ottimizzazione per i selfie e le videochiamate. Completa la dotazione hardware una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W e la possibilità di effettuare la ricarica inversa a 5W.

Le dimensioni del foldable sono di 156,7 x 145,4 x 4,7 millimetri quando aperto mentre, quando lo si richiude, la larghezza scende a 74,1 mm mentre lo spessore sale a 9.9 mm. Il peso è di 231 grammi.

Ci aspettiamo che Honor possa annunciare la data di presentazione di Magic V2 RSR Porsche Design nel corso dei prossimi giorni. Il possibile lancio potrebbe avvenire a febbraio.