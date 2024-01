WhatsApp, una delle app di messaggistica più diffuse e popolari al mondo, si prepara ad introdurre nuove ed interessanti opzioni di utilizzo.

Nella versione beta 24.1.10.70 della piattaforma, è stata individuata una rivoluzionaria funzione: la personalizzazione del colore del tema. Sebbene al momento non sia ancora disponibile per i tester, si preannunciano interessanti novità per la possibilità di rendere unica l’esperienza di utilizzo dell’app.

Il team di WABetaInfo ha scovato questa nuova funzione per iOS, consentendo agli utenti di scegliere tra una varietà di colori per personalizzare elementi chiave dell’interfaccia, come icone e badge. Un ulteriore scoop rivela che potrebbe presto essere possibile anche cambiare il colore dei fumetti dei messaggi nelle chat.

Rimane, però ancora incerto quando questa funzione sarà implementata in maniera stabile su WhatsApp. La sua effettiva adozione dipenderà, infatti, dall’accoglienza degli utenti e dalla risoluzione di eventuali problemi o bug.

WhatsApp: La nuova funzionalità si prepara a conquistare gli utenti

È interessante notare che, a differenza di molte app di messaggistica, WhatsApp non ha mai offerto molte opzioni di personalizzazione. Ad esempio, Telegram consente di modificare l’icona dell’app e il colore dei messaggi in chat. Al contrario, WhatsApp, di proprietà di Meta, si adatta automaticamente all’impostazione del tema chiaro/scuro del dispositivo.

Recentemente sono emerse anche altre funzioni affascinanti legate alla personalizzazione della piattaforma. Tra cui la possibilità di utilizzare un nuovo tema scuro per l’interfaccia utente nella versione Web del servizio. Resta da vedere come queste innovazioni plasmeranno il futuro dell’app di messaggistica più popolare al mondo.