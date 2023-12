PosteMobile continua la sua rincorsa agli operatori telefonici tradizionali, con il lancio di una bellissima campagna promozionale che vuole racchiudere al proprio interno il meglio del meglio, infatti gli utenti possono approfittare di un risparmio più unico che raro, accedendo ai migliori prezzi in circolazione.

Il nome dell’offerta è Creami Extra Wow 150, si tratta di una bellissima soluzione, esclusiva online, quindi attivabile in via esclusiva solamente tramite il sito ufficiale dell’azienda (non nell’Ufficio Postale per intenderci), che può essere richiesta da un qualsiasi utente sul territorio nazionale. Il costo iniziale da sostenere è comunque abbastanza conveniente, infatti basteranno 10 euro per l’acquisto della SIM ed altri 10 euro per la prima ricarica (che comprende anche la prima mensilità), per un totale da sostenere di 20 euro complessivi.

PosteMobile: offerte ed occasioni imperdibili

La Creami Extra Wow 150 presenta un prezzo fisso mensile di tutto rispetto, se considerate che oggi gli utenti possono versare solamente 8,99 euro al mese, con credito residuo e non carta di credito non ricaricabile o conto corrente bancario, passando comunque alla totale assenza di vincoli contrattuali di alcun genere.

La promozione è ricchissima di contenuti, infatti sarà possibile mettere le mani su credit illimitati per chiamate e SMS, così da riuscire a poter avere infiniti minuti e SMS da utilizzare verso tutti, passando anche per 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione in 4G+. Il suo punto di forza è proprio questo, la navigazione potrà raggiungere anche i 300Mbps in download.