La NASA ovviamente non lascia niente al caso, ed ecco dunque che sviluppato la sua ormai abbastanza conosciuta app NASA, la quale recentemente si è aggiornata e ha introdotto nuove interessanti funzionalità, la prima che spicca è NASA+, il servizio di streaming dell’agenzia aerospaziale, oltre ad una sezione notizie aggiornata in diretta con avvisi di missione e tantissime di immagini e video dello spazio.

L’accesso a NASA+ è illimitato e consente di fruire di tutti i contenuti live onDemand senza problemi, come se non bastasse permette di ricevere in diretta ogni info in merito Artemis, sul telescopio spaziale James Webb e su tutte le missioni in corso.

Podcast e tanto altro

D’ora in avanti con l’app ufficiale potrete ascoltare tantissimi podcast che coinvolgono astronauti, ingegneri ed esperti dove si discuterà di scienza, innovazione e delle missioni in diretta, consentendo di scoprire tutte le ultime innovazioni in campo aeronautico e aerospaziale.

A tutto ciò bisogna aggiungere anche la possibilità di sfruttare la realtà aumentata per usufruire di esperienze interattive per scoprire tutti i dettagli sulla Terra e il Sistema Solare, studiando anche le informazioni sui razzi utilizzati per le varie missioni spaziali, a cui bisogna aggiungere anche funzionalità decisamente simpatica, sarà infatti possibile ricevere un avviso quando la Stazione Spaziale Internazionale passerà al di sopra della posizione dell’utente.

L’app NASA è disponibile gratuitamente sul Play Store e non ha nessun tipo di acquisto in app o pubblicità, vi basterà scaricarla per usufruirne al massimo, l’unico requisito richiesto è Android 5.0 o superiore sul device.