Very Mobile (così come ha fatto anche WindTre), si è mostrata vicina alla popolazione residente nelle aree colpite dall’alluvione che ha colpito durante il mese di novembre il territorio della Toscana.

In momenti così difficili come quelli vissuti dalla popolazione toscana è presente un imponente impiego di risorse per assistere l’intera popolazione. L’operatore telefonico ha dimostrato la sua vicinanza a tutte le persone residenti nelle aree interessate e alle loro famiglie colpite dall’alluvione. Il gestore virtuale ha deciso di intervenire a sua volta regalando a tutti i suoi utenti alcuni Giga extra.

Very Mobile offre Giga extra ai suoi utenti

Very Mobile è un operatore telefonico (semi) virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd.. Da sempre l’operatore si è dimostrato attento alle esigenze dei suoi clienti con promozioni ed offerte realizzate per potersi adattare a tutte le diverse situazioni. In questo momento così complicato l’operatore ha deciso di seguire questo schema di comportamento e sostenere i suoi utenti colpiti dalle recenti alluvioni che si sono verificate qualche settimana fa in Toscana.

Very Mobile, infatti, ha deciso di regalare a tutti i suoi utenti residenti nelle zone colpite dall’alluvione, 100 Giga extra. Il gesto è stato conseguito con lo scopo di mostrare la propria vicinanza alle persone coinvolte da questa situazione di grave emergenza.

Questo beneficio extra verrà attivato in automatico senza alcun costo per i clienti a cui è destinata l’iniziativa. I Giga extra in regalo sono pre-attivati e hanno una durata di validità di trenta giorni. Una volta che i giorni stabiliti di validità saranno terminati i Giga extra che sono stati aggiunti alla promozione base attivata sulla SIM si disattiveranno in automatico.

L’iniziativa è stata portata anche da un altro operatore telefonico, WindTre. I clienti dell’operatore, infatti, sono stati avvisati, tramite SMS, dell’iniziativa a loro dedicata. Anche nel caso di WindTre i Giga aggiuntivi sono pre-attivati e verranno disattivati in automatico una volta terminato il loro periodo di validità stabilito.

Questi piccoli gesti simbolici dimostrano una grande attenzione da parte di questi operatori telefonici. I cittadini colpiti dall’alluvione in Toscana hanno e stanno ancora passando momenti critici estremamente complessi e disagevoli. Questa iniziativa dei due operatori rappresenta un importante gesto di vicinanza.