ho.Mobile non disdegna mai gli utenti provenienti da MVNO o da Iliad, per questo motivo ha deciso di rinnovare la propria campagna promozionale, mettendo sul piatto oggi fino a 180 giga di internet, con possibilità di attivazione sul sito ufficiale fino al 30 settembre 2023.

Richiedere la promozione è decisamente semplice, non dovete fare altro che aprire il sito, premere “Scopri” ed inserire i vostri dati personali per ricevere la SIM direttamente al domicilio. Il costo iniziale da sostenere, solo in questo caso, è scontato del 100%, sarà necessario versare solamente la prima mensilità.

ho.Mobile, approfittate subito delle nuove offerte

Al netto delle suddette limitazioni, la promo di ho.Mobile convince sotto molteplici aspetti, a partire ad esempio dal prezzo di vendita: soli 7,99 euro al mese. Il canone, come sempre quando parliamo degli operatori telefonici tradizionali, deve essere pagato con il credito residuo, non presentando vincoli temporali di durata.

Il bundle incluso all’interno della suddetta promozione è comunque più che interessante, a partire dagli oltre 180 giga di internet alla velocità del 4G (ricordando che è comunque limitata a 60Mbps in download, anche nelle perfette condizioni), a cui aggiungere SMS e minuti illimitati che possono essere tranquillamente utilizzati verso tutti.

Non vengono indicati aspetti positivi riguardanti l’assenza di rimodulazioni contrattuali, per questo forse in un futuro più o meno lontano, potremo assistere ad una variazione del prezzo di vendita. Per nuove informazioni in merito, consigliamo di collegarsi al sito.