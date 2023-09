Non è ancora emersa alcuna informazione chiara circa le modalità che Samsung sceglierà di adottare per procedere con il lancio del suo Galaxy S23 FE. L’azienda potrebbe annunciare presto un nuovo Galaxy Unpacked autunnale o procedere direttamente con il rilascio sul mercato dei suoi tanto attesi dispositivi Fan Edition. Di certo entro i prossimi giorni avremo modo di saperne di più ma nell’attesa possiamo soffermarci su quello che potrebbe essere il quesito più rilevante: il Samsung Galaxy S23 FE sarà davvero uno smartphone economico?

Samsung Galaxy S23 FE: ecco il presunto costo del dispositivo!

Alcune anticipazioni emerse su X (Twitter) permettono di rispondere, seppur in maniera ancora poco affidabile, alla domanda riguardante quello che sarà il costo del dispositivo low cost di Samsung.

Abhishek Yadav, tramite un post, ha riportato quello che potrebbe essere il prezzo dello smartphone economico di Samsung in India. È necessario, quindi, tenere conto che spesso il costo dei dispositivi in India presenta delle differenze sostanziali rispetto agli altri Paesi. In questo caso, il portale PhoneArena.com converte i prezzi indicati dal leaker in dollari per evidenziare le differenze.

Yadav ritiene che il modello da 128 GB del Samsung Galaxy S23 FE sarà disponibile al costo di 54.999 rupie indiane che corrispondono a circa 660 dollari e quindi poco più di 610,00 euro. La variante da 256 GB, invece, potrebbe essere rilasciata al costo di 59.999 rupie indiane pari a 720 dollari.

Considerando che il Samsung Galaxy S23 è attualmente disponibile online al prezzo di 979,00 euro e che il Samsung Galaxy S21 FE è stato lanciato in Italia a un prezzo più alto rispetto agli altri mercati, non è da escludere la possibilità che il dispositivo presenti un costo di circa 700,00 euro nel nostro Paese.