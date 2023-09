Canone RAI, è stato ABOLITO in Italia per questi utenti

Gli utenti che stanno dando ascolto alle conversazioni in corso al Governo, sperano in un risultato positivo. Ma di cosa si sta parlando precisamente tra i tanti problemi che i vertici si ritrovano a discutere? Più in particolare i discorsi riguardano la possibile abolizione del canone Rai, una tassa con la quale tutti ormai sono cresciuti e della quale si sono stancati.

Effettivamente in un periodo così carico di spese e dove l’inflazione sembra non conoscere un limite nell’aumentare, il pagamento di questa tassa sembra superfluo. Da ricordare che solo in Italia vige ancora il canone Rai; prima c’era anche in Spagna, ma sono circa 13 anni che il popolo spagnolo non è più sottoposto a tale obbligo. Ma in cosa consiste? In breve, tutti i titolari di una bolletta elettrica vedono ogni mese, per 10 mensilità su 12, l’addebito di 9 euro.

In questo modo alla fine dell’anno si sarà raggiunta la somma di 90 euro pagati per il canone. Tale soluzione è stata adottata dopo l’evasione da parte di tantissimi italiani. Ci sono alcune categorie però che possono evitare di pagare secondo la legge.

Canone RAI: chi è che può non pagare

Tutte le forze militari presenti sul territorio italiano che non hanno residenza, possono essere presentate da questa tassa. È il caso dei funzionari di altre nazioni o ad esempio dei militari NATO.

La stessa cosa vale per chi non possiede in casa una radio o una TV: con una autocertificazione all’Agenzia delle Entrate si eviterà di pagare il canone. Sulla stessa lunghezza d’onda ci sono anche le persone che hanno raggiunto il 75º anno di età: nel loro caso, con un reddito annuo che non superi gli 8000 euro totali, il canone sarà abolito.