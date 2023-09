Canone RAI GRATIS adesso, come non pagarlo in Italia

Tempo fa gli italiani decidevano arbitrariamente se pagare il canone Rai, ma quando non lo facevano andavano comunque contro ogni regola. Proprio per evitare tutte queste insorgenze, il Governo ha deciso di cambiare la situazione. Da qualche anno a questa parte infatti è tutto incluso all’interno della bolletta dell’elettricità, con il canone Rai che non può così essere evitato.

Ogni mese, per 10 mesi in ogni anno, viene presa una piccola rata, in modo da colmare l’intera imposta annuale. Gli italiani però sono totalmente contrari a tutto questo, siccome si tratta di una tassa che viene pagata solo in Italia. Nessun altro paese infatti sostiene una spesa del genere, ad eccezione della Spagna che però da ormai più di 10 anni ha cessato di imporla al suo popolo. Quello che molte persone però non sanno è di poter tranquillamente evitare di pagare il canone. Ci sono infatti alcune situazioni al limite che il Governo ha deciso di agevolare, sopprimendo questa imposta.

Canone Rai: ci sono dei modi per non pagarlo ma solo per alcuni utenti in Italia

Il primo modo per non pagare il canone Rai spetta solo ed esclusivamente alle persone che hanno appena raggiunto i 75 anni di età superandoli. Nel caso in cui questi ultimi avessero un reddito annuale di non oltre 8000€, la tassa verrebbe automaticamente cancellata per loro.

La stessa cosa vale anche per le persone che in casa non hanno radio o televisione: il canone non andrà pagato. Una situazione analoga è inoltre presente per i militari stranieri sul territorio italiano ma non residenti.