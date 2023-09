MediaWorld batte Euronics ed Expert con prezzi al 50% a settembre

Risulta sempre più semplice per i grandi magazzini proporre sconti molto interessanti, visto che il mercato è tornato sui vecchi livelli. Sebbene i prezzi siano comunque più alti di un tempo, il boom che si era visto dopo il Covid sembrerebbe essersi dissolto. MediaWorld ad esempio è tornata a proporre computer, smartphone, elettrodomestici e tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia a prezzi ragionevoli.

L’azienda da diverso tempo è riuscita a prendere di nuovo in mano le redini del gioco tra i grandi magazzini. I suoi prodotti sono disponibili in grandi quantità e con prezzi molto più bassi rispetto a quelli proposti dalla concorrenza. Il grande vantaggio che offre MediaWorld è quello di avere una varietà di prodotti elevata, con più edizioni dello stesso smartphone ad esempio che possono far comodo molti utenti. In più è possibile anche fare dei finanziamenti sfruttando i tassi allo 0%.

Oggi è presente il nuovo volantino che mostra degli sconti eccezionali soprattutto su smartphone e computer.

MediaWorld, queste sono le migliori offerte del giorno nel volantino