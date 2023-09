Unieuro è LEADER, i prezzi di smartphone e PC distruggono Euronics

Sembra il periodo perfetto per lanciare sconti da parte di grandi magazzini, con Unieuro sempre in prima linea. Il colosso infatti dimostra di poter avere ancora una volta la supremazia totale con gli sconti riguardanti il mondo della tecnologia.

Quello che si nota fin da subito all’interno del nuovo volantino di Unieuro è sicuramente la grande offerta dedicata ai computer. Il catalogo denominato Back To School consente di acquistare un computer portatile o fisso di qualsiasi brand a partire da 299 € per poi ottenere anche un rimborso. Questo potrà essere fino a 250 € inviando il proprio usato, che sarà poi valutato appositamente.

Unieuro, arrivano le offerte: fino a domani si possono portare a casa tanti prodotti in sconto

Per partire proprio dal computer portatili, la prima pagina mostra un HP con 8GB di RAM e 256GB di SSD a 399 euro in promo. Segue anche un Lenovo IdeaPad Sim 3 equipaggiato con AMD Ryzen 5, 8GB di RAM e 512GB di SSD a 499 euro.

Chiaramente non finisce qui, visto che chiunque volesse provare l’ebrezza di acquistare un laptop di Apple, potrà farlo: c’è il MacBook da 13 pollici in promo. La variante 2020 costa infatti 949 €.

Ovviamente ci sono i migliori prodotti anche dal punto di vista smartphone, partendo dall’iPhone 14 Pro Max da 128GB che costa 1279 euro in promo. Segue poi anche il 14 Plus a 979 euro.

Dare uno sguardo al volantino qui in basso per trovare tutti gli altri prodotti in sconto. Ci sono tablet, elettrodomestici e smartphone anche di bassa e media gamma. Potrete anche dilazionare il pagamento.