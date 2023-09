Archer T3U Plus è l’ultimo adattatore USB ad alto guadagno rilasciato da TP-Link. Il prodotto è stato progettato nel caso in cui il PC è troppo lontano dal router e il normale adattatore USB non è in grado di ricevere il segnale.

E ancora, se ci sono ostacoli tra il router e il PC come una parete spessa. Scopriamo insieme altre caratteristiche ed il prezzo.

Tp-Link Archer T3U Plus Chiavetta in offerta su Amazon

La tecnologia MU-MIMO fornisce due flussi di dati simultanei, migliorando la velocità effettiva e l’efficienza dell’intera rete quando si lavora con un router MU-MIMO compatibile. Il prodotto è compatibile con diversi sistemi operativi come: Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.14.

Dispone di Wi-Fi dual-band per garantire che tutti i dispositivi funzionino alla massima velocità. Sulla piattaforma è valutato con oltre 4 stelle su 5 dalla maggior parte degli utenti che l’hanno acquistato. Si tratta di un prodotto che potrebbe tornare utile a moltissimi utenti che non ricevono abbastanza segnale.

Sulla piattaforma Amazon è attualmente disponibile scontato del 17%, da 22.78 euro a 18.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.