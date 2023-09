Il colosso dello streaming, Netflix, apre la possibilità a nuove assunzioni. In particolare, è alla ricerca di figure inerenti al campo dell’Intelligenza Artificiale, che vadano a ricoprire diversi ruoli.

Le richieste di impiego sono dunque destinate a specialisti del settore, inoltre, la piattaforma streaming offre stipendi dalle cifre esorbitanti: per alcuni, può arrivare addirittura a 900Mila dollari.

Purtroppo per noi italiani, la sede di lavoro è negli Stati Uniti, ma chiunque sia disposto a trasferirsi ed abbia le giuste competenze può comunque fare richiesta. Ecco quindi cosa fare se si è interessati e come effettuare la propria candidatura.

Come approfittare delle assunzioni Netflix

L’obiettivo di Netflix è quello di intensificare il proprio team nel lavoro con l’Intelligenza Artificiale in tutti i tipi di business. Il fine è quello di sviluppare degli algoritmi estremamente precisi che vadano a consigliare al meglio il pubblico nello scegliere film e serie tv perfetti per loro, ottimizzando al contempo la possibilità di creazione di nuovi contenuti. Come già saprete, il punto di forza di Netflix è proprio dare un’esperienza unica ad ogni singolo utente e, con l’aiuto delle IA, migliorerebbe ancor di più le proprie performance.

Le assunzioni si focalizzano quindi sul selezionare personale che sia esperto di Artificial Intelligence e anche di machine learning, offrendo loro retribuzioni molto, ma molto alte. Gli stipendi infatti, per le i profili da loro ricercati e per il livello di esperienza, oscillano tra 300.000 e 900.000 dollari annui.

Vi state domandando quali siano con precisione gli impieghi? Netflix cerca dipendenti di diverso tipo, spaziando da ingegneri del software ai product manager, oppure da responsabili tecnici a persone che coprano la figura di data scientist.

Le sedi per i nuovi posti di lavoro sono situate precisamente in California, a Los Gatos e Los Angeles. Tuttavia, La piattaforma streaming cerca anche personale dando la possibilità di lavorare da remoto. Se siete interessati ed esperti del settore, perché non approfittare di quest’ottima opportunità?