L’utilità degli smartwatch nella vita quotidiana di ognuno di noi è ormai innegabile. Che sia soltanto per rispondere in fretta a messaggi e chiamate o per avere un supporto durante lo svolgimento di attività sportive, o ancora per mantenere costantemente sotto controllo lo stato della nostra salute, tutti siamo alla ricerca del dispositivo indossabile in grado di offrire tante funzionalità garantendo una buona autonomia.

Chi non ha ancora acquistato un orologio smart o chi desidera semplicemente ottenere un modello di ultima generazione dovrà attendere soltanto poche settimane prima di poter avere una scelta ancora più ampia. Il 12 settembre Apple sfoggerà ufficialmente i suoi Apple Watch Series 9 ed Apple Watch Ultra 2. Il 4 ottobre, invece, Google presenterà al pubblico il suo Pixel Watch 2.

Stando alle previsioni, entrambe le aziende rilasceranno degli smartwatch efficienti con chip aggiornati e una migliore autonomia ma sembra proprio che non vi saranno novità tali da renderli del tutto differenti dai modelli rilasciati lo scorso anno. Martin Filipov di PhoneArena.com consiglia infatti di attendere fino al 2024 prima di cambiare smartwatch. Il prossimo anno Apple potrebbe stupire tutti con un dispositivo decisamente ricco di novità.

Vuoi cambiare smartwatch? Apple Watch X potrebbe essere il migliore degli ultimi tempi!

Mark Gurman di Bloomberg è ormai noto per l’affidabilità delle sue previsioni sulle mosse compiute da Apple ed è proprio lui a diffondere le prime ipotesi su quelli che saranno gli aggiornamenti introdotti dal colosso sul suo Apple Watch X.

Prima di riportare quanto affermato dall’esperto ricordiamo che non vi sono ancora conferme né sul nome né sui suoi dettagli e che è ancora presto per poter parlare con sicurezza delle novità che Apple potrebbe effettivamente introdurre.

Seguendo la strategia adottata con il lancio del suo iPhone X, anche lo smartwatch del prossimo anno potrebbe far ricorso a tale denominazione così da celebrare il suo 10° anniversario ma, a differenza del primo Apple Watch, rilasciato nel mese di aprile, potrebbe comunque arrivare a settembre. Sembrerebbe proprio da escludere la possibilità che l’azienda decida di stravolgere i programmi e rinunciare al rilascio nel mese di settembre del 2024.

Dal punto di vista tecnico al momento sappiamo che Apple potrebbe rendere il suo dispositivo particolarmente sottile tramite il ricorso a un nuovo display, probabilmente un pannello microLED capace di garantire anche una migliore qualità d’immagine. L’azienda, inoltre, potrebbe rinnovare i cinturini rendendo quelli attualmente in mercato incompatibili con il nuovo smartwatch ma lasciando così spazio all’introduzione di nuovi sensori, tra i quali si presume quello dedicato alla misurazione della pressione sanguigna.