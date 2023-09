Ho avuto l’opportunità di provare questa nuova power station di Bluetti scoprendo pregi e difetti ma soprattutto testandola anche in condizioni di estremo consumo. Un vero e proprio gioiellino di tecnologia che sfida brand come Jackery o Ecoflow.

La Stazione di Alimentazione Portatile Bluetti AC180 è una soluzione energetica di dimensioni medie che combina alta capacità, ricarica veloce e molteplici opzioni di output per una vasta gamma di utilizzi. L’AC180 include un inverter AC con una potenza di uscita nominale di 1.800W e una batteria LiFePO4 con una capacità di 1152Wh.

L’AC180 di Bluetti supporta diversi metodi di ricarica, tra cui l’alimentazione domestica, l’energia solare o la ricarica dell’auto DC. Supporta anche la capacità unica di caricare contemporaneamente sia con l’energia AC che solare per massimizzare la velocità di ricarica.

Bluetti continua ad adottare batterie LiFePO4 in tutta la sua gamma di dispositivi. Questo include l’AC180, poiché presenta celle di batteria LiFePO4 di qualità che sono valutate fino a oltre 3.500 cicli prima che la capacità inizi a degradarsi. Di conseguenza, Bluetti fornisce una garanzia di 5 anni su questo sistema e si aspetta che duri molto oltre quel periodo quando viene utilizzato sul campo.

Sebbene approfondiremo gli aspetti della ricarica più avanti in questa recensione, la power station offre una modalità di ricarica silenziosa. Per situazioni in cui il sistema potrebbe trovarsi in un’area sensibile al rumore, gli utenti possono limitare la velocità di ricarica, riducendo così il rumore della ventola. Bluetti afferma che ciò permetterà all’AC180 di limitare la sua emissione di rumore a soli 45dB durante la ricarica. Questa funzione può essere attivata tramite l’App.

Cos’è?

La Stazione di Alimentazione Portatile Bluetti 180AC è una power station compatta alimentata da batterie di tipo Lifepo4, dotata di moltissime funzionalità, con un inverter a onda sinusoidale pura che permette al dispositivo di essere utilizzato in quasi tutte le situazioni standard di alimentazione a 220V.

Confezione e specifiche tecniche

Cosa c’è nella confezione?

Unità Bluetti AC180

Cavo di ricarica AC

Cavo di ricarica per auto

Cavo di ricarica solare

Manuale dell’utente

Specifiche tecniche

Capacità: 1152Wh (36Ah)

Tipo: LiFePO4 (Fosfato di Ferro Litio)

Cicli di vita: Oltre 3.500 cicli al 80% della capacità originale

Sistema di gestione: Controller MPPT, BMS, ecc.

USCITA

Presa AC: 4 × 120V/15A, 1800W in totale

Tipo di inverter: Onda sinusoidale pura

Potenza di picco: 2.700W

Porta USB-C: 1 × 100W Max.

USB-A1: 5VDC/3A 15W in totale (2 porte USB)

USB-A2: 5VDC/3A 15W in totale (2 porte USB)

Presa DC 12V: 1 × 12V/10A (presa auto, regolata)

Pad di ricarica wireless: 1 × 15W Max.

INGRESSO

Ingresso AC: 1.440W Max.

Ingresso solare: 500W Max., VOC 12-60VDC, 10A

Ingresso auto: 12/24V dalla porta accendisigari

Ingresso massimo: 1.440W

Tempo di ricarica con cavo AC: 1,3-1,8 ore (ricarica turbo 1.440W)

Pannello(i) solare(i): 2,8-3,5 ore (500W Max.)

GENERALE

Ricarica in pass-through: Sì

Peso: 37 lbs / 17 kg

Dimensioni (LxPxH): 340mm × 247mm × 317mm

Temperatura operativa: -4℉-104℉ / -20℃-40℃

Temperatura di conservazione: 32℉-104℉ / 0℃-40℃

Certificazioni: UL, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65

Garanzia: 5 anni

Accessori: Cavi di ricarica AC, auto, solare

Dimensioni e Peso

La Bluetti AC180, pur essendo una stazione di alimentazione portatile progettata per offrire una capacità significativa, mantiene dimensioni e peso relativamente contenuti per la sua categoria. Le dimensioni dell’unità sono di 340mm × 247mm × 317mm, rendendola compatta e gestibile. Questa dimensione la rende ideale per essere riposta in spazi come il bagagliaio di un’auto o sotto una scrivania, e la sua forma rettangolare ottimizza lo spazio utilizzato.

Tuttavia, come spesso accade con le stazioni di alimentazione di questa capacità, il peso può essere una considerazione importante. L’AC180 pesa 17 kg. Questo la rende tecnicamente portatile, ma potrebbe non essere l’ideale per essere trasportata su lunghe distanze o in situazioni in cui la leggerezza è essenziale. Ad esempio, mentre è perfetta per un campeggio in auto o per un uso domestico, potrebbe non essere la scelta migliore per escursioni in montagna o viaggi a piedi.

Design e Materiali

La Bluetti AC180 emerge non solo come una potente stazione di alimentazione portatile, ma anche come un prodotto di design raffinato e ben pensato. Al primo sguardo, l’unità si presenta con un’estetica sobria e professionale, dominata da un nero opaco che viene vivacizzato da accenti arancioni, dando un tocco di modernità senza essere eccessivamente appariscente. Questa scelta cromatica riflette un equilibrio tra funzionalità e stile, rendendo l’AC180 adatta sia per l’uso all’aperto che come complemento in un ambiente domestico o ufficio.

Il display LCD integrato è una delle prime cose che cattura l’attenzione. Con le sue animazioni e il suo design multicolore, non solo fornisce informazioni essenziali sull’unità, ma aggiunge anche un elemento di sofisticatezza tecnologica. Questo display, insieme al pad di ricarica wireless sulla parte superiore, sottolinea l’attenzione di Bluetti ai dettagli e alla convenienza dell’utente.

Tuttavia, ciò che distingue veramente l’AC180 in termini di design è la sua funzionalità. Le maniglie integrate, che si fondono perfettamente con il telaio, non sono solo esteticamente gradevoli, ma rendono anche il trasporto dell’unità un gioco da ragazzi. La disposizione delle porte e delle prese è stata chiaramente progettata pensando all’utente, con spazi generosi tra le prese AC per adattarsi a spine di diverse dimensioni e un layout intuitivo che facilita l’accesso.

Passando ai materiali, la Bluetti AC180 non delude. La scelta di utilizzare la chimica della batteria al fosfato di ferro litio (LiFePO4) riflette l’impegno dell’azienda per la sicurezza e la sostenibilità. Queste batterie, note per la loro resistenza e la minore inclinazione agli incendi, mostrano che Bluetti non ha fatto compromessi sulla qualità. La robustezza dell’unità, con i suoi bordi smussati e la sua costruzione solida, la rende resistente agli urti, garantendo che l’AC180 possa resistere alle sfide dell’uso quotidiano.

Funzionalità

La Stazione di Alimentazione Portatile Bluetti 180AC è un dispositivo eccezionale, fornito di uscite tradizionali come USB tipo A e C, pad di ricarica wireless, 12V DC e 220V AC. Queste caratteristiche sono dettagliatamente elencate nelle specifiche hardware menzionate in precedenza. Grazie a questo dispositivo, è possibile alimentare una vasta gamma di apparecchiature, dalle lavatrici e microonde ai termoventilatori, passando per TV, console di gioco, laptop, telefoni e batterie per fotocamere.

Nonostante la sua capacità di erogare fino a 2700 Watt, la sua batteria da 1,1kWh limita la durata di alimentazione per apparecchiature ad alta potenza. Tuttavia, in situazioni di emergenza, può rivelarsi estremamente utile.

Il dispositivo presenta un display chiaro e dettagliato che non solo indica lo stato di carica della batteria, ma anche la potenza in entrata e in uscita. Il display, colorato e intuitivo, è arricchito da diverse icone che forniscono informazioni dettagliate sul funzionamento del sistema.

Un piccolo inconveniente è che il display entra in modalità standby dopo solo un minuto, ma può essere rapidamente riattivato con uno dei tre pulsanti anteriori. Per una visione più dettagliata e una personalizzazione avanzata, l’unità può essere collegata a un’app dedicata tramite Bluetooth.

Tra le funzionalità avanzate, spicca la modalità ECO: quando attivata, le uscite AC o DC si disattivano automaticamente se il dispositivo registra un carico basso o nullo per un periodo variabile tra 1 e 4 ore. Anche se questa funzione non è immediatamente accessibile dai pulsanti frontali, è facilmente regolabile tramite l’app BLUETTI.

Un altro punto di forza è la versatilità nelle modalità di ricarica, selezionabili attraverso l’app BLUETTI. In modalità standard, il dispositivo si ricarica a una potenza di 1,4kW, garantendo tempi di ricarica brevi. La modalità silenziosa, invece, privilegia la quiete riducendo la potenza a 300W, mentre la modalità Turbo, pur essendo la più rumorosa, offre una carica rapida a 1800Wh.

Infine, la Stazione di Alimentazione Portatile Bluetti AC180 offre la possibilità di essere ricaricata sia tramite corrente continua (DC) che tramite pannelli solari, con un ingresso solare massimo di 500W, 12 – 60V a 10A, permettendo teoricamente una ricarica completa in meno di 3 ore.

Tecnologia LiFePO4 e benefici

Le batterie al fosfato di ferro litio (LiFePO4), spesso abbreviate come LFP, rappresentano una delle tecnologie più recenti nel campo delle batterie ricaricabili al litio. Queste batterie offrono una serie di vantaggi distintivi, specialmente quando vengono utilizzate in dispositivi come la Bluetti AC180. Ecco una panoramica dei benefici delle batterie LiFePO4 nella Bluetti AC180:

Lunga Durata: Una delle principali attrattive delle batterie LiFePO4 è la loro longevità. Rispetto ad altre chimiche di batterie al litio, le LFP possono sopportare un numero maggiore di cicli di carica e scarica. La Bluetti AC180, ad esempio, è valutata per più di 3.500 cicli completi prima che la batteria possa caricarsi solo all’80% della sua capacità originale. Questo significa che l’unità può durare per anni, anche con un uso frequente. Sicurezza: Le batterie LiFePO4 sono generalmente considerate più sicure rispetto ad altre tipologie di batterie al litio. Sono meno inclini a sovraccaricarsi o surriscaldarsi, e sono anche meno suscettibili a incendi o esplosioni in caso di danneggiamento o cortocircuito. Stabilità Termica: Le batterie LiFePO4 hanno una maggiore stabilità termica rispetto ad altre chimiche di batterie al litio. Questo significa che possono funzionare in un intervallo di temperature più ampio senza perdere efficienza o rischiare danni. Eco-compatibilità: A differenza di altre batterie al litio che utilizzano metalli rari o tossici come il cobalto, le batterie LiFePO4 sono composte da materiali più abbondanti e meno nocivi per l’ambiente. Questo le rende una scelta più sostenibile e responsabile dal punto di vista ambientale. Densità Energetica: Sebbene le batterie LiFePO4 possano avere una densità energetica leggermente inferiore rispetto ad alcune altre batterie al litio, offrono comunque una capacità significativa. Questo le rende ideali per applicazioni come la Bluetti AC180, dove la capacità e la durata sono essenziali.

Modalità di ricarica

Ingresso AC: La Bluetti AC180 è dotata di un ingresso AC standard che ti permette di ricaricare l’unità direttamente dalla rete elettrica. Questo ingresso è universale e può essere utilizzato in qualsiasi regione, a condizione di avere l’adattatore giusto. Ingresso Solare: Questa porta è progettata per essere utilizzata con pannelli solari. L’ingresso solare ti permette di ricaricare l’unità utilizzando l’energia solare, rendendo la Bluetti AC180 una soluzione ideale per situazioni in cui l’accesso alla rete elettrica potrebbe essere limitato o inesistente. Questa funzionalità è particolarmente utile per campeggi, escursioni o in situazioni di emergenza. Ingresso per Veicolo: La Bluetti AC180 può anche essere ricaricata utilizzando l’energia di un veicolo. Questo ingresso ti permette di collegare l’unità all’accendisigari o al sistema elettrico di un veicolo per ricaricarla mentre sei in movimento.

Prese output

Prese AC da 220V: Nella versione europea, la Bluetti AC180 è dotata di due prese AC da 220V. Queste prese permettono di alimentare o ricaricare dispositivi e apparecchiature che richiedono una connessione alla rete elettrica standard. Sono ideali per elettrodomestici, computer, apparecchiature mediche e altri dispositivi che richiedono una tensione di 220V. Porte USB e Type-C: L’unità dispone di diverse porte USB, tra cui 4 USB-A e una USB-C (100 W), che possono essere utilizzate per ricaricare dispositivi come smartphone, tablet, fotocamere e altri dispositivi elettronici portatili. Porta DC da 12V: Questa porta è ideale per alimentare o ricaricare dispositivi che richiedono una tensione continua, come alcune apparecchiature da campeggio o dispositivi elettronici specifici. Porta di Ricarica Wireless: Sulla parte superiore dell’AC180 è integrato un pad di ricarica wireless. Questo pad permette di ricaricare dispositivi compatibili, come smartphone, senza la necessità di cavi. È una funzione comoda e pratica, specialmente quando si ha bisogno di una ricarica rapida senza dover cercare il cavo giusto.

Applicazione

La mia esperienza con l’applicazione Bluetti è stata decisamente positiva e mi ha offerto un livello di controllo e comprensione della mia stazione di alimentazione che non avevo mai sperimentato prima. Sin dal primo avvio, l’applicazione si è rivelata intuitiva e facile da navigare.

Una delle caratteristiche che ho particolarmente apprezzato è stata la capacità di monitorare in tempo reale lo stato della mia stazione di alimentazione. Poter vedere la carica residua, la potenza in entrata e in uscita, e avere una stima della durata della batteria mi ha dato una sensazione di sicurezza, sapendo esattamente quanto tempo avevo a disposizione prima di dover ricaricare l’unità.

Le notifiche e gli allarmi sono un altro aspetto che ho trovato estremamente utile. Ricevere avvisi in caso di problemi o anomalie, come sovraccarico o surriscaldamento, mi ha permesso di intervenire tempestivamente e prevenire potenziali danni alla stazione di alimentazione.

Ma forse la caratteristica che ho apprezzato di più è stata la capacità di controllo remoto. Poter accendere o spegnere specifiche uscite direttamente dal mio smartphone è stata una comodità che non sapevo di volere, ma che ora considero essenziale.

Conclusioni

La Bluetti AC180 è una stazione di alimentazione portatile che offre una capacità significativa in un design compatto. Con diverse opzioni di input e output, è versatile per una varietà di applicazioni, dall’uso domestico all’aperto. L’applicazione Bluetti fornisce un ulteriore livello di controllo e monitoraggio, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente. Tuttavia, come con qualsiasi dispositivo, ci sono sia pregi che difetti da considerare.

Opinione Personale: Pregi:

Capacità Elevata : La AC180 offre una notevole capacità di alimentazione, rendendola ideale per situazioni in cui è richiesta una fonte di energia affidabile per lunghi periodi.

: La AC180 offre una notevole capacità di alimentazione, rendendola ideale per situazioni in cui è richiesta una fonte di energia affidabile per lunghi periodi. Versatilità : Con diverse porte di input e output, inclusi USB, USB Type-C e prese AC, la stazione può alimentare una vasta gamma di dispositivi.

: Con diverse porte di input e output, inclusi USB, USB Type-C e prese AC, la stazione può alimentare una vasta gamma di dispositivi. Design e Materiali : La scelta di utilizzare batterie LiFePO4 evidenzia un impegno verso sicurezza e sostenibilità.

: La scelta di utilizzare batterie LiFePO4 evidenzia un impegno verso sicurezza e sostenibilità. Applicazione Intuitiva: L’app Bluetti offre un’interfaccia user-friendly che permette un monitoraggio e un controllo dettagliati della stazione.

Difetti:

Peso : Anche se è tecnicamente portatile, il suo peso potrebbe renderla meno ideale per il trasporto su lunghe distanze.

: Anche se è tecnicamente portatile, il suo peso potrebbe renderla meno ideale per il trasporto su lunghe distanze. Costo: Dispositivi di questa capacità tendono ad avere un prezzo più elevato, il che potrebbe non essere accessibile a tutti gli utenti.

Dove acquistarla?

La stazione di alimentazione portatile Bluetti AC180 è una soluzione potente e affidabile per tutte le tue esigenze energetiche. Che tu sia in campeggio, in viaggio o semplicemente desideri una fonte di energia di backup per la tua casa, questo dispositivo è la scelta perfetta. È possibile acquistare la Bluetti AC180 sia sul sito ufficiale al prezzo di 1.099,00 € sia su Amazon. Ti consigliamo di controllare entrambi i siti per confrontare i prezzi e trovare la migliore offerta disponibile.