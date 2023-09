Giusto ieri vi abbiamo parlato di un nuovo smartphone a marchio Motorola ma a quanto pare non è abbastanza. Oltre al nuovo Motorola Moto G84, infatti, il produttore tech ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano anche il nuovo Motorola Moto G54. Si tratta anche in questo caso di un medio di gamma piuttosto interessante e che può vantare la presenza di una batteria molto capiente di 6000 mah.

Motorola svela ufficialmente in India il nuovo mid-range Motorola Moto G54

Oltre a Motorola Moto G84, in queste ore l’azienda ha tolto i veli anche su un altro device di fascia media. Come già detto in apertura, stiamo parlando del nuovo Motorola Moto G54. Anche quest’ultimo sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui Mint Green, Pearl Blue e Midnight Blue. La backcover, a differenza del fratello Moto G84, ha una rifinitura lucida.

Come processore, questa volta l’azienda si è affidata a MediaTek. È infatti presente a bordo il soc MediaTek Dimensity 7020 con tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Sul fronte troviamo poi un ampio display da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Come il fratello, anche questo modello dispone poi di un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Ad accompagnarlo è presente poi un sensore grandangolare da 8 MP. Il nuovo device può inoltre vantare la presenza di una batteria davvero enorme di 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W. Anche qui poi troviamo la certificazione di impermeabilità, in questo caso IP52.