È all’orizzonte un nuovo smartphone del noto produttore tech Motorola. Stiamo parlando del prossimo Motorola Edge 40 Neo e di quest’ultimo erano già emersi alcuni rumors. Nel corso delle ultime ore, però, lo smartphone è stato interamente svelato da alcune nuove immagini renders.

Motorola Edge 40 Neo, il nuovo smartphone rivelato da nuovi renders

Nel corso delle ultime ore il noto sito web MySmartPrice ha pubblicato un nuovo video renders di uno dei prossimi smartphone di casa Motorola. Come già detto, si tratta del prossimo Motorola Edge 40 Neo e ora possiamo dunque dare uno sguardo completo riguardo al suo design.

Nello specifico, dal video in questione (presente a questo link) possiamo scoprire tre delle future colorazioni ufficiali. Queste saranno denominate Black Beauty, Caneel Bay e Soothing Sea. La backcover, in particolare, avrà una rifinitura opaca, fatta eccezione però per il modulo fotografico. Quest’ultimo sarà posto in alto a sinistra ed avrà una rifinitura lucida.

Sulla parte frontale, poi, lo smartphone presenterà un display molto ampio con i bordi curvi. A quanto pare, il pannello sarà un pOLED ed avrà una diagonale da 6.5 pollici. La risoluzione sarà pari al FullHD+ e non mancherà la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Dal punto di vista tecnico, sappiamo che lo smartphone sarà alimentato dal soc MediaTek Dimensity 1050 con tagli di memoria di almeno 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno e sarà presente la certificazione di impermeabilità IP68. La cosa ancora più interessante è il prezzo, dato che in rete si parla di appena 400 euro.