App GRATIS sul Play Store di Google per gli utenti Android solo oggi

Per gli utenti che amano il mondo Android, ci sono tanti smartphone in grado di sostenere esigenze più o meno grandi. Proprio per questo le principali aziende che producono smartphone con a bordo il robottino verde, si mettono all’opera ogni giorno per trovare nuove soluzioni. Anche il sistema operativo in sé però è in grado di migliorare nettamente mese dopo mese, con i suoi aggiornamenti di sistema che sono diventati ormai più frequenti del solito.

Nel mondo dei contenuti in riferimento al sistema operativo Android, c’è sempre qualche novità. Stiamo parlando ovviamente del Play Store di Google, dedicato a giochi ed applicazioni di svariato genere. Questa volta l’opportunità è davvero eccezionale, siccome le persone che hanno un telefono Android potranno scaricare dei titoli a pagamento senza pagarli. Sarà tutto gratis all’interno dell’elenco del prossimo paragrafo, ma solo per qualche giorno. Il nostro consiglio è dunque quello di dare un’occhiata rapidamente a quello che c’è in lista, così da capire cosa potrebbe fare al caso proprio. Una volta scaricato il gioco o l’applicazione, sarà per sempre gratis.

Android regala sul Play Store dei titoli a pagamento in maniera totalmente gratuita: ecco la lista

Questi elenchi che potete notare qui in basso possono tranquillamente stupirvi. Si tratta di applicazioni e giochi per gli utenti Android, tutti presenti all’interno del Play Store di Google oggi. Applicazioni e giochi che notate sono gratis in via del tutto eccezionale: