Android, sono GRATIS tante app a pagamento sul Play Store

Con le grandi novità che hanno interessato pian piano il mondo degli smartphone, non si può dire che ad oggi non si abbia una visione completa di quello che tempo fa era visto come il futuro. Attualmente tutte quelle cose che un tempo andavano registrate e aggiornate, funzionano alla grande o quasi, anche se alla perfezione non si arriverà mai. Android è uno dei sistemi operativi di riferimento e con tutte le integrazioni dell’ultimo periodo non ha fatto altro che aumentare le facoltà per i suoi utenti.

Oltre a migliorare l’interfaccia e ad aggiungere nuove funzionalità, il robottino verde ha deciso oggi di lanciare anche un’iniziativa per tutti. All’interno del Play Store di Google infatti sono presenti dei titoli a pagamento che solo per questa giornata saranno gratis. L’obiettivo è quello di concedere la possibilità di provare giochi ed applicazioni che richiedono un pagamento per essere scaricati. Come potete notare nel prossimo paragrafo, c’è una lista ben elaborata con tutti i titoli e i relativi link.

Android offre come sempre titoli a pagamento in maniera gratuita, ecco la lista completa

L’elenco è proprio qui in basso e aspetta tutti coloro che hanno voglia di provare contenuti di ottimo livello. Nel Play Store di Google potrete infatti scaricarli gratuitamente ma in via del tutto eccezionale. Proprio per questo vi consigliamo di fare quanto prima possibile per evitare che tutto torni a pagamento improvvisamente. Ecco la lista: