Durante l’estate molte novità sotto il punto di vista commerciale hanno interessato i clienti clienti TIM. Il gestore italiano ha messo a disposizione di tutti i suoi clienti una serie di ricaricabili low cost molto vantaggiose per costi e soglie di consumo. Al tempo stesso però il provider ha deciso di aumentare le tariffe per alcune sue tariffe del passato.

TIM, le nuove rimodulazioni previste per la fine di agosto

In linea con gli altri operatori, anche TIM ha applicato una serie di rimodulazioni per le sue cosiddette ricaricabili winback, le promozioni attivare dai clienti in seguito all’operazione di portabilità di numero da altro provider.

Da questi giorni, ossia a partire dal 28 agosto, molti clienti dovranno pagare un extra di 2,99 euro rispetto ai precedenti costi della propria ricaricabile. I clienti interessati sono quelli raggiunti da un SMS informativo da parte di TIM nelle scorse settimane.

Gli utenti che sono stati colpiti da questa modifica unilaterale del costo mensile potranno contare su alcune compensazioni. Gli abbonati potranno scegliere tra tre extra rispetto al loro piano di abbonamento. In primo luogo, sarà possibile aggiungere 50 Giga ai consumi già previsti dalla ricaricabile. Come alternativa ai 50 Giga, gli utenti potranno optare per il 5G a costo zero o anche per l’aggiunta sul piano ricaricabile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili.

In base alle scadenze indicate da TIM attraverso gli SMS informativi, gli abbonati che hanno subito la rimodulazione unilaterale dei costi potranno anche effettuare la disdetta del proprio piano senza alcuna penale.