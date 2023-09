Netflix, la piattaforma nasconde una funzione che nessuno conosce

Netflix, la popolare piattaforma di streaming, ha introdotto anni fa il riquadro “Top 10” nelle sue applicazioni ufficiali, offrendo agli utenti una panoramica dei contenuti più popolari in un determinato paese. Tuttavia, ciò che molti potrebbero non sapere è che esistono modi per accedere a statistiche più dettagliate riguardo ai film e alle serie TV più visti su Netflix a livello globale.

Netflix: con la funzione “Tudum” puoi vedere le Top 10 di tutto il mondo

Il portale ufficiale “Netflix Tudum” offre una visione più ampia delle classifiche, permettendo agli utenti di esplorare le tendenze di visione in diversi paesi. Mentre il riquadro “Top 10” che appare nelle applicazioni ufficiali di Netflix mostra solitamente i contenuti più popolari in Italia, attraverso “Netflix Tudum” è possibile selezionare l’opzione “Top 10 by Country“ e avere una panoramica delle classifiche di diversi paesi in tutto il mondo. Questo strumento offre una prospettiva unica sulle preferenze di visione, evidenziando le differenze culturali e di gusti tra le nazioni.

Oltre alla classifica dei contenuti più popolari, “Netflix Tudum” fornisce dettagli come il numero di settimane in cui un determinato film o serie TV è rimasto nella “Top 10” di un paese. Inoltre, per la classifica globale, sono disponibili dati sulle ore totali di visione e sulle “visualizzazioni” settimanali di ciascun contenuto. È interessante notare che le classifiche sono suddivise in “Films (English)” e “Films (Non-English)“, permettendo agli utenti di esplorare sia i contenuti in lingua inglese che quelli in altre lingue.

Queste statistiche offrono una visione approfondita delle tendenze di visione su Netflix, permettendo agli utenti di scoprire nuovi contenuti che potrebbero aver perso o di comprendere meglio le preferenze di visione in diverse regioni del mondo. Ad esempio, un film che potrebbe non essere popolare in Italia potrebbe essere un successo in un altro paese.