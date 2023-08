Se siete degli amanti del mobile gaming, questa è la recensione perfetta che fa per voi. Oggi siamo in compagnia dello smartphone RedMagic 8S Pro, dispositivo che abbiamo provato anche intensamente.

Estetica e caratteristiche tecniche

Nato per il gaming, questo RedMagic è stato pensato per questa attività e oggi risulta probabilmente il leader. In confezione ecco una cover trasparente in plastica e il caricatore UltraFast.

Per quanto riguarda il design, risaltano le dimensioni che lo fanno sembra un mattoncino, anche per via del peso da 228 grammi, ma in fase di gioco è molto comodo. Il telefono non ha praticamente cornici per garantire un’area più ampia per il touch. La nostra colorazione è la midnight con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Tornando solo al design, sul retro ecco una back cover davvero interessante. La tecnologia 3D nano-edging offre una texture davvero incredibile: ci sono tanti piccoli cerchi che in controluce danno del loro meglio.

Sul lato c’è anche la ventola raffreddante per far uscire l’aria calda. Si attiva da sola o cliccando sull’apposita impostazione. Sempre sullo stesso lato ci sono due tasti touch configurabili e un tasto rosso che fa entrare nella modalità gaming di RedMagic da cui si possono avviare i giochi installati sullo smartphone. Si possono anche installare dei plug-in aggiuntivi per ogni gioco.

Il processore è uno Snpadragon 8 Gen 2, mentre frontalmente ecco il display da 6.8 pollici full HD+ AMOLED con un’illuminazione di 1300 nits con 120Hz di refresh rate. La batteria è da 6000 mAh che consente lunghissime sessioni di gioco. Grazie al caricatore sopra citato, lo smartphone si ricarica in 40 minuti.

Sistema di raffreddamento e multimedia

Come ricorda la scritta in alto “ICE”, c’è il sistema ICE 12.0 per raffreddare il dispositivo. È composto da ben 11 layer, tra cui uno al grafene sotto lo schermo, per dissipare il calore. Questo non farà scaldare mai il telefono.

Lato sound ecco due altoparlanti, uno sotto e uno sopra con tecnologia DTS e Snapdragon Sound. Ci sono anche due motori per le vibrazioni per un’immersione totale nel gioco.

Il lato fotografico è davvero ottimo. Il RedMagic 8S Pro ha una fotocamera principale da 50 MP con sensore Samsung GN5, una camera ultra-wide da 8 MP e una da 2 MP per le macro. Il risultato è ottimo, contando che non è lo scopo principale per cui nasce questo dispositivo. Ci sono tante modalità nell’app fotocamera per divertirsi e personalizzare ogni foto.

Conclusioni

Questo RedMagic 8S Pro è uno dei migliori per il gaming oggi sul mercato. Tra l’altro il prezzo è ottimo: costa nella nostra versione 649 euro. Davvero non male se siete appassionati di gioco.