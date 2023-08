Le offerte proposte dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile sono sempre super convenienti e apprezzate, ma una in particolare è davvero sorprendente. Ci riferiamo all’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Nel suo bundle mensile sono infatti inclusi tantissimi minuti e giga e ora gli utenti avranno ancora tempo per attivarla. Le novità poi non finiscono qui dato che l’operatore telefonico virtuale ha deciso di prorogare anche la disponibilità di altre promozioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena 5,99 100 GB Promo TOP, ancora disponibile la super offerta di Kena

Kena 5,99 100 GB Promo TOP è una delle super offerte mobile extra convenienti proposte in quest’ultimo periodo dall’operatore telefonico virtuale Kena. L’operatore virtuale ha inoltre da poco deciso di continuare a proporla, nonostante questa offerta sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa.

Per tutti coloro che avevano dunque intenzione di attivare una delle offerte dell’operatore, c’è ancora del tempo. Come riportato ufficialmente sul sito di Kena, infatti, gli utenti potranno ancora attivare questa offerta fino al prossimo 5 settembre 2023. Come riportato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, inoltre, l’operatore ha deciso di prorogare anche un’altra promozione.

Si tratta in particolare della promozione riguardante i 200 GB di traffico dati extra. Grazie a questa promozione, tutti gli utenti che attiveranno una nuova offerta potranno ricevere questo enorme quantitativo di traffico dati extra e potranno utilizzarlo per 60 giorni dal momento dell’attivazione. Scegliendo poi il servizio di Ricarica Automatica, poi, gli utenti potranno ricevere ulteriori 50 GB di traffico dati extra ogni mese, per navigare letteralmente senza pensieri.