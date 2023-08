Il Milano Monza Motor Show (riassunto in MIMO) arriverà anche alla 4a edizione, già oggi gli organizzatori hanno diramato il comunicato ufficiale con le dati di svolgimento: 28 – 30 giugno 2024.

Il prossimo anno il festival motoristico, completamente gratuito per il pubblico, tornerà con lo stesso format di successo delle ultime edizioni, pronto a trasformare l’Autodromo di Monza in una citta dei motori, con parate, esibizioni e non solo.

Nel 2024 torneranno i test drive della maggior parte delle motorizzazioni delle aziende che aderiranno all’iniziativa, l’esposizione dei modelli più ambiti e ricercati, le esibizioni delle super (o hyper) car, di prototipi e di auto che hanno fatto letteralmente la storia del settore. Non mancherà nemmeno la seconda edizione dell’Indy Autonomous Challenge, la gara tra le auto a guida autonoma programmate dagli studenti delle principali università europee.

MIMO 2023, il successo è stato incredibile

L’idea, come vi abbiamo anticipato, è proprio quella di replicare lo stesso format che abbiamo visto ed apprezzato lo scorso giugno, edizione nella quale hanno partecipato oltre 60’000 visitatori, pronti ad effettuare oltre 2000 test drive (solo di modelli ibridi o elettrici), ringraziando inoltre la partecipazione di 3000 collezionisti, che hanno dato libero sfoggio delle proprie vetture, con sfilate, visite ai paddock e non solo.

A confermare il tutto ci pensa Andrea Levy, presidente MIMO, il quale sostiene appunto che la “scorsa edizione è stata un successo a dir poco sorprendente, un forte segnale che in Italia ci sia davvero spazio per un festival motoristico che possa regalare spettacolo ed avere anche successo”. I numeri sono sicuramente dalla sua parte.