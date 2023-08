Expert distrugge Euronics con prezzi BOMBA sugli smartphone

È diventato ormai talmente facile per i grandi magazzini lanciare prezzi stratosferici, che arrivano ogni settimana. In attesa del nuovo volantino pronto ad arrivare durante il mese di settembre, sembra che ci sia ancora un giorno disponibile per beneficiare delle principali offerte che Expert ha lanciato con l’ultimo catalogo.

Oggi 30 agosto infatti scadono ufficialmente le promozioni che potete notare nel volantino in basso, ma ci sono ancora queste ore di tempo per poterne approfittare. Come potrete notare l’elettronica di consumo arriva con costi nettamente ridotti rispetto al solito, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone.

Ovviamente potete trovare anche degli elettrodomestici ma ricordate che le principali offerte sono disponibili solo in store. Quelle sul sito ufficiale di Expert non sono sempre analoghe a quelle che si trovano sul catalogo. Vi consigliamo pertanto di fare un giro all’interno del punto vendita più vicino a casa vostra.

Expert, queste sono solo alcune delle migliori offerte di oggi: c’è il volantino per intero

1 su 11

Oggi gli utenti che sono legati al mondo della tecnologia possono trovare terreno fertile nel volantino di Expert. Bisogna però ricordare che è l’ultimo giorno disponibile per riuscire a portare a casa le migliori opportunità, le quali potrebbero non ritornare a breve.

La prima offerta che sicuramente desta tanta attenzione è quella che vede il Samsung Galaxy A14 a soli 129 €. Ovviamente ci sono tanti altri dispositivi, come ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G, dispositivo che oggi arriva in vendita a soli 429,90 €. Ci sono poi anche tanti computer e televisioni, la scelta adesso sta a voi.