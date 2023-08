MIA Unlimited.

– SMS e minuti illimitati;

– Connessione e velocità di navigazione in 4G e 5G, per i dispositivi in grado di supportarlo;

– Ben 10Mbps in download, si tratta della massima velocità, grazie alla quale poter effettuare senza problemi videochiamate, ascoltare audio e vedere video in Streaming, utilizzate le mail, i social, le app di messaggistica e così via.