L’operatore virtuale Very Mobile sbaraglia la concorrenza grazie alle sue offerte super abbordabili e piene di vantaggi imperdibili. Nel caso pensiate di cambiare, potrebbe proprio al caso vostro.

Very Mobile vanta di una copertura sul territorio nazionale (99,7% in 4G), è conveniente e facilmente attivabile. Basta infatti andare sul sito web oppure recarsi in uno store nelle vostre vicinanze e in poche mosse la promozione, da voi scelta. sarà vostra. Un altro vantaggio di questo operatore? Che non ci saranno sorprese indesiderate o costi nascosti. Avrete tutto ciò per il quale firmerete e nulla più.

Le offerte vantaggiose di Very Mobile che distruggono gli altri operatori

Una delle tariffe più sottoscritte al momento è Very Summer Flash che permette all’utente di usufruire di chiamate illimitate verso tutti i numeri, messaggi senza fine e soprattutto 120 Giga di traffico dati per navigare su internet ad una velocità 4G. Non vi abbiamo convinto? Forse lo farà il suo prezzo soli 5,99 euro (mensili).

Ogni promozione ha le proprie caratteristiche, il proprio numero di giga e soprattutto diversi costi per adattarsi a tutte le tasche. Se effettuate un cambio provenendo da Iliad, Fastweb ed altri operatori (guardate le info sulla sezione del sito), potreste avere a 6,99 euro tutti i vantaggi elencati per l’offerta precedente con la differenza che invece di 120 saranno 150 giga a vostra disposizione.

Se doveste avere bisogno di ancora più dati, ma non volete spendere un patrimonio, c’è anche la tariffa a 9,99 euro con attivazione e SIM gratuite, chiamate con minuti illimitati per parlare con chiunque vogliate, SMS a palate, ma anche 270 GB. Insomma potrete navigare guardano film o lavorando senza preoccuparvi durante i viaggi e parlare per ore al telefono di qualsiasi cosa anche di cose come “Ma se piangiamo sott’acqua, si vede? Dove Finiscono le lacrime?”. Ricordate però di controllare se il vostro operatore rientra in ogni offerta. Inoltre, solo per mettervi un pochino di ansia: le promozioni scadranno a breve!