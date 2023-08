Un volantino che difficilmente vi dimenticherete è attivo in questi giorni da MediaWorld, con il quale gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un rapporto qualità/prezzo davvero molto interessante, condito con un risparmio che altrimenti non sarebbero stati in grado di raggiungere.

La campagna promozionale risulta essere una delle migliori in circolazione, al giorno d’oggi gli utenti vi possono tranquillamente accedere sia nei negozi fisici che anche online sul sito ufficiale, così comunque da essere certi di poter godere delle riduzioni, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari.

MediaWorld, che occasioni con questo fantastico volantino

Le occasioni disponibili da MediaWorld, anche sul sito, sono davvero tantissime e molto varie tra loro. La gaming week ha portato innumerevoli sconti nel settore, ma come al solito vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul segmento degli smartphone, con alcune ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Tra i modelli da acquistare ad occhi chiusi non possiamo che annoverare il foldable più amato dal pubblico: Samsung Galaxy Z Flip5, oggi acquistabile a 1249 euro. In alternativa è possibile puntare su un ex-top di gamma di casa Samsung, il suo nome è Galaxy S22, e oggi costa solamente 599 euro.

Tutti gli altri prodotti in promozione sono generalmente più economici, con Galaxy A34 a 349 euro, Galaxy A23 a 239 euro, Xiaomi 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12, Realme 11 Pro 5G, Realme 10, Realme C53 ed altri ancora per spendere sempre meno su tutto.