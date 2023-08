Pulire e lavare il pavimento di casa non è sicuramente una gioia, se non per pochi eletti. Avere una casa abbastanza grande è una comodità da un lato ma una scomodità dal lato pulizie.

Per ovviare un po’ questo “problema” è possibile acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti come il Rowenta in offerta sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Rowenta: robot aspirapolvere e lavapavimenti in super offerta

Grazie alla tecnologia laser Smart Exploration 8.0 il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer scansiona ogni stanza, rileva gli ostacoli e crea una mappa accurata della tua casa per un percorso di pulizia mirato e personalizzato. Il robot crea e memorizza mappe interattive di ogni stanza per una copertura completa; potrai scegliere tu le aree da pulire e la frequenza, definire zone off-limits, stabilire percorsi di pulizia personalizzati e molto altro.

Il robot è dotato di sistema Aqua Force per aspirare e lavare in una sola passata; la spazzola motorizzata e le spazzoline laterali catturano ogni tipo di sporco, inclusi capelli e peli di animale. Identifica la tipologia di superficie e adatta automaticamente la potenza di aspirazione; in particolare riconosce i tappeti e la moquette e aumenta la potenza di aspirazione.

Compatibile con l’app dedicata gratuita (per iOS e Android) e con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, per un completo controllo delle sessioni di pulizia anche quando si è fuori casa. La modalità silenziosa ti permetterà di pulire senza disturbare, grazie alla Tecnologia Silence che attenua il suono. Pensate che in questi giorni, seguendo questo link, lo potrete acquistare a soli 299.99 euro.