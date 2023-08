Nel nostro Paese i rincari della benzina stanno mettendo a dura prova tutti i cittadini che a stento riescono ad arrivare a fine mese. È una spesa necessaria, ma se poi ad essa aggiungiamo i costi delle autostrade, i viaggi in auto (che sia per vacanza o anche solo per lavoro), il tutto diventa incredibilmente gravoso.

Dato che non si può rinunciare a questa spesa, a meno che si abbia la fortuna di spostarsi a piedi o con mezzi pubblici funzionanti, si cerca sempre di trovare metodi per risparmiare e ridurre l’impatto del costo del carburante sul budget domestico. Ma cosa potremmo fare? Ecco qualche consiglio per trovare la stazione più vicina a te e che sia anche la più economica.

Come trovare i distributori di benzina migliori e convenienti

I prezzi, sia della benzina che del diesel, cambiano costantemente ed è dura restare aggiornati. Fortunatamente sono state create applicazioni e siti web appositi per poter confrontare i costi dei diversi distributori di carburante.

Uno dei siti online per “studiare” il prezzo dei carburanti è il portale ideato dal Ministero dello sviluppo economico (carburanti.mise.gov.it). Per quanto però sia facile utilizzare la piattaforma, la pecca maggiore sta nel fatto che i risultati non sono messi in ordine di prezzo e questo implica un maggior tempo di ricerca.

Altro sito web papabile è Prezzibenzina.it. Risulta essere tra quelli più utilizzati e conosciuti del settore grazie ad un servizio di localizzazione dei distributori più economici. Inoltre, il suo funzionamento è basato sulla collaborazione: tutti gli utenti possono effettuare segnalazioni e aggiornare continuamente il portale. Su di esso si può anche ricercare il miglior distributore in base alla propria area geografica o al proprio percorso di viaggio.

Oltre ai siti internet, è possibile scaricare app apposite sui propri smartphone che renderanno la ricerca ancora più veloce. Un esempio è Gasoline Now che non solo permette di individuare la stazione più economica nelle vicinanze. Offre anche la possibilità di essere costantemente aggiornati sui prezzi, grazie alla collaborazione con il database governativo unito alle segnalazione degli stessi utenti. Una delle sue funzioni più apprezzate è il segnale di notifica che ti avvisa quando il carburante è più basso, in base ovviamente alla propria area attivando la geolocalizzazione.

Una seconda app è Fuelio che permette di capire dove siano le stazioni di servizio con i migliori prezzi nelle vicinanze come l’applicazione precedente, ma offre anche un’opzione in più. Con essa è possibile comprendere le proprie spese e quanto si consuma, potendo anche impostare degli “allarmi” per potersi ricordare di altre spesi inerenti all’automobile come ad esempio la scadenza dell’assicurazione.

Oltretutto esistono dei piccoli trucchetti per ottimizzare il rifornimento in base all’ora e al giorno.