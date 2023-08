1Mobile è uno degli operatori virtuali italiani più affidabili e longevi del settore. Da oltre 15 anni propone agli utenti offerte economiche e vantaggiose, senza alcun costo nascosto.

Perché diventare cliente 1Mobile? Innanzitutto il suo portafogli di offerte è estremamente vasto e si adatta a tutti i tipi di “tasche”. La sua rete è una delle più veloci e stabili grazie alla sua collaborazione con Vodafone, che gli permette di raggiungere una velocità 4G e avere una grande copertura in tutta Italia.

Oltre alle offerte, sono anche le persone a fare la differenza: coloro che lavorano per l’operatore sono caratterizzate dalla loro serietà e soprattutto competenza; inoltre, saranno a tua disposizione, grazie al servizio clienti, quando vorrai e ti aiuteranno a risolvere qualsiasi problema.

Ripassiamo alle cose importanti. Questa estate, così come tanti altri operatori, 1Mobile ha approfittato delle temperature roventi per creare tariffe altrettanto “Hot” con prezzi eccezionali. Vediamo 3 offerte tra cui potresti scegliere.

Le offerte estive 1Mobile: ma sbrigati, manca poco!

Per poter attivare queste offerte “Summer edition”, avete a disposizione solo fino al 31 agosto, quindi dovrete fare presto!

La prima tariffa super conveniente è la TOP 150 Summer Edition. Cos’ha di speciale? Include chiamata illimitate verso tutti i numeri italiani, 50 SMS e 150 GB di dati per poter navigare online senza problemi. Il costo della promozione è di 5,00 euro il primo mese e poi 7,99 euro dal secondo in poi. Il prezzo per l’attivazione, per chi richiede una nuova SIM, è di 5,00 euro, ma la portabilità è completamente gratis da ogni operatore.

Altra promozione estiva è la TOP 180 Summer Edition, molto simile alla precedente. Come l’altra, contiene minuti infiniti, ma questa volta gli SMS sono 80 e i Giga a disposizione 180. La portabilità vi costerà solo 1 euro, mentre l’attivazione della SIM 6,00 euro. E la promozione, qual è il prezzo? 8,99 euro al mese. Non male vero?

Ultima offerta è la Flash 220 Summer Edition: minuti illimitati verso tutti, 90 SMS e ben 220 Giga per la navigazione. Vi costerà 9,99 euro al mese e inizialmente dovrete aggiungere 4,99 euro di attivazione per la portabilità da qualsiasi operatore o 4,99 euro per le nuove SIM.

Si prospetta per voi una scelta molto difficile, ma dovete ammettere che 1Mobile sta sbaragliando la concorrenza. Tra tutte le offerte del momento, sicuramente le sue sono “spaziali”.