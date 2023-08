Kena Mobile è uno degli operatori più forti e promettenti del panorama italiano del momento. Grazie al suo vasto portafogli di offerte, ai prezzi vantaggiosi e alla comunicazione trasparente con la propria clientela, mette a dura prova i suoi competitor più famosi e di lunga data del settore.

Anche se siamo giunti alla fine del mese di agosto, siamo pur sempre ancora in estate e la “summer fever” non è ancora giunta al termine. Presa dal caldo, che forse avrà fatto impazzire l’operatore, Kena propone una nuova super offerta ad una tariffa molto, ma molto economica. Scopriamone subito i dettagli.

Kena: 100 GB a soli 5,99 euro al mese

L’operatore virtuale, che collabora con TIM, ha una copertura sul territorio nazionale invidiabile: ben il 99% di rete. Fra tutte le sue proposte, spicca di certo una in particolare, ovvero Kena a soli 5,99 euro mensili.

Se vuoi effettuare il passaggio da operatori come Iliad, PosteMobile ed altri, puoi inoltre chiedere di mantenere il tuo numero, così da non dover avvisare tutti i conoscenti ed evitare un fastidio. Ma passiamo a cosa offre esattamente l’offerta: sono inclusi nel pacchetto chiamate illimitate verso tutti, 200 SMS e ben 100 GB per navigare online ad una velocità 4G e di 60 Mbps in upload e in download. Poi, se hai in mente di fare un piccolo viaggetto, avrai anche a disposizione 6 GB di traffico in tutti i Paesi dell’UE.

C’è anche una sorpresa in più! Se l’attiverai entro il 30 agosto, avrai in regalo 200 Giga gratuiti per 60 giorni dall’attivazione della nuova SIM. L’attivazione è totalmente gratis, così come la spedizione della SIM.

L’orologio gira e il tempo passa, hai ancora qualche giorno per valutare tutte le offerte in circolazione, ma di sicuro questa è una di quelle migliori! Sbrigati!