Android, 9 app a pagamento sono GRATIS oggi sul Play Store

Anche questa volta gli utenti Android potranno beneficiare di qualcosa di unico. Il Play Store mette in mostra titoli a pagamento da scaricare gratis, tutto ovviamente per un tempo limitato.

Si tratta di giochi ed applicazioni che in genere hanno un prezzo da pagare per essere scaricati, ma non questa volta. Gli utenti potranno procedere al download immediatamente.

Play Store: oggi gli utenti Android possono scaricare questi titoli gratis, ecco la lista

La solita iniziativa giornaliera che colpisce il mondo Android riguarda tanti titoli a pagamento del Play Store di Google. Come dimostra la lista in basso, i giochi e le applicazioni in promo sono diversi tra loro, ma tutti pieni di qualità. Tanti utenti non aspettavano altro che l’arrivo di questi titoli in versione gratuita e Google sembrerebbe aver accontentato tutti.

Procedere al download è davvero facile, visto che ciò che serve fare è semplicemente quello che si fa ordinariamente. Bisognerà solo andare sul Play Store e digitare il titolo per trovarlo questa volta gratis. In alternativa potrete cliccare direttamente sui titoli in basso per essere indirizzati alla pagina di download ufficiale. In questo modo potrete fare vostri tutti i titoli in questione, che resteranno infatti gratuiti per sempre per coloro che li porteranno a casa oggi. In basso ecco l’elenco completo con tutti i giochi e le applicazioni: